Над 100 LED секции, видеодетектори и модули за предимство на автобусите са включени в поръчка за 460 102 евро без ДДС

Нови светофарни уредби с възможност за адаптивно управление на движението и приоритет за автобусите от градския транспорт ще бъдат внедрени на осем кръстовища в Пловдив. Общината обяви обществена поръчка за доставка и монтаж на оборудването, което трябва да позволи регулирането на трафика да се съобразява с реалното натоварване.

Предвидената система ще променя времетраенето на зелените и червените сигнали според интензивността на движението, вместо светофарите да работят само по предварително зададени интервали. Осемте кръстовища ще бъдат свързани със Системата за управление на трафика в града.

По поръчката ще бъдат доставени и монтирани над 100 LED светофарни секции, част от които ще са предназначени за пешеходци и ще разполагат със звукови сигнализатори и бутони за хора със зрителни затруднения.

Оборудването включва още пет светофарни контролера, 61 видеодетектора за отчитане на трафика, 17 модула за приоритет на градския транспорт и 53 камери за видеонаблюдение.

Предимство за автобусите

Сред предвидените функционалности е специален механизъм за даване на предимство на автобусите от градския транспорт. Идеята е превозните средства да преминават по-бързо през кръстовищата, което да подпомогне спазването на разписанията и регулярността на обслужването.

Поръчката е за над 460 хил. евро

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 460 102 евро без ДДС. Изборът на изпълнител ще бъде направен не само въз основа на цената, но и на качеството на оборудването, включително енергийната ефективност, видимостта при силно слънце и устойчивостта на отблясъци, както и предложения срок за изпълнение.

Предвидена е 24-месечна гаранционна поддръжка.

Офертите се подават по електронен път чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Крайният срок за участие е 4 януари 2027 г.

Поръчката е част от проекта „Въвеждане на екологичен, чист и интегриран градски транспорт в град Пловдив“, финансиран по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г.