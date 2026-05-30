Пловдивски проект е финалист за Европейската награда за устойчива енергия

Проект за подкрепа на енергийното обновяване на жилищни сгради в Пловдив е сред финалистите, номинирани за Европейските награди за устойчива енергия в категорията „Местни енергийни действия“ за 2026 г. Инициативата МултиХоум предоставя безплатни консултации за граждани и промотира цялостни енергийни решения, които подобряват уюта у дома и съществено понижават разходите за енергия. За първи път инициатива от България е номинирана и e финалист за престижната награда.
Победителят ще бъде избран чрез онлайн гласуване, което ще продължи до 31 май и ще бъде обявен на церемония по връчването на наградите в Брюксел на 9 юни 2026 г.: Линк за гласуване
„В България темпът на енергийно обновяване на сградния фонд традиционно е бавен“, посочва координаторът на инициативата Ина Карова. По думите ѝ административните, техническите и финансовите бариери възпрепятстват реализирането на амбициозни проекти за енергийна ефективност. Въпреки че близо две трети от жилищата в област Пловдив се нуждаят спешно от саниране, от 2012 г. насам по Националната програма за обновяване са реновирани по-малко от 2% от тях.
В Пловдив обаче ситуацията започва да се променя. От старта на инициативата през 2024 г. тя е предоставила над 250 индивидуални консултации на собственици на жилища в региона и е реализирала повече от 125 услуги – от административно съдействие до техническо проектиране и финансово структуриране на проекти за обновяване. Към момента от услугата се възползват 22 многофамилни жилищни сгради, като се очаква подобрената им енергийна ефективност да доведе до намаляване на енергийното потребление и въглеродни емисии с над 60%. „Благодарение на инициативата за информираност и подкрепа близо 1 900 домакинства в Пловдив ще живеят в по-топли, по-комфортни и по-достъпни за поддържане жилища“, подчертава Карова
