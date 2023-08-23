Пловдив домакинства на международна изложба на котки

Този уикенд котешкият свят на Федерация по Фелинология България се пренася за първи път в слънчев и горещ Пловдив, за да открадне вниманието на пловдивчани и гостите на града с международна изложба на котки.

Събитието ще се проведе на 26 и 27 август в зала “Колодрума” от 10 до 17 часа с вход свободен. Любители и познавачи ще имат възможност да видят на живо страхотни представители на различни породи котки, събрани от страната и чужбина, които ще премерят хубост за титлата Best of best на деня. Ще бъдат представени около 150 елитни изложбени котки от България, Румъния, Гърция, Молдова, Украйна и др. Te ще бъдат оценявани от четирима международно признати съдии от Чехия, Литва, Беларус и Румъния.

Освен чисто състезателен характер събитието има за цел да предостави на участниците и посетителите директен контакт между професионалните развъдници и любителите и да даде възможност за информация, свързана с правилното хранене, отглеждане и обгрижване на котката като домашен любимец. Организаторите са се погрижили да покажат и най-новите храни, аксесоари, уреди за дома и козметика за котките.

Изложбата се организира от Федерацията по Фелинология-България и Община Пловдив. Партньор в организацията на изложбата е Български киноложки клуб.