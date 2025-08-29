Пиян и неправоспособен шофьор предизвика катастрофа с материални щети в Пловдив. След 5 ч. днес в полицията постъпил сигнал за лек автомобил „Сузуки“, който се блъснал в оградни пана в зоната на кръгово движение край Водната палата. Насоченият незабавно към мястото автопатрул установил, че зад волана на колата бил 18-годишен пловдивчанин, който направил опит да напусне местопроизшествието. Справка в регистрите на МВР показала, че младежът не притежава свидетелство за правоуправление, а тестът му с дрегер отчел наличие на алкохол около 1,4 промила. Той е отведен за срок до 24 часа в полицейския арест.