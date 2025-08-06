Новото държавно дружество „Магазин за хората“, създадено с цел да предлага достъпни български стоки, ще бъде управлявано от тричленен съвет на директорите. Първият търговски обект се очаква да отвори врати през септември в Пловдив. Засега няма яснота колко ще бъдат магазините в цялата страна, но всички ще предлагат родни продукти с ограничена надценка.
МС одобри създаването на дружество „Магазин за хората“
Държавата ще бъде представена в борда от Николай Петров и Олга Стоянова, а като независим член е включен юристът Ивайло Маринов. Изпълнителният директор на дружеството ще бъде избран измежду тях от самия борд.
Николай Петров разполага с богат опит в ритейл сектора, включително изграждане на супермаркети в България и Узбекистан, както и специализация в управление на кризи. Олга Стоянова е юрист, заемала е различни длъжности в Министерството на земеделието, включително съветник на министъра. Ивайло Маринов е експерт по корпоративно и търговско право с опит в управлението.
Създаването на „Магазин за хората“ носи и нов съветник на земеделския министър – Димитър Спасов, дългогодишен управител в големи търговски вериги.
Проектът ще се реализира с помощта на Централния кооперативен съюз, който ще предостави част от своята база за откриването на търговските обекти. В допълнение се предвижда и използване на мобилни магазини за достигане до отдалечени населени места.
3 коментари
Нещата вървят към ТКЗС давайте още държавни дружества, да има още откъде да цоцате, назначавайте още държавни служители вдигайте заплати на полицаите още пенсионери в МВР с памперси само че 96г. ще му се стори рай на простия българин.
Ай чюститу на другарете,комунизъмЪ нема да умре в Кочината с гламавите в нея.
Гледай ти какъв Щтирлиц си имаме тука ! Почти повярвах, че е дете на райхстага ,а не комсомолец с въшки.