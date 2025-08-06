Първият „Магазин за хората“ ще бъде открит през септември в Пловдив

Новото държавно дружество „Магазин за хората“, създадено с цел да предлага достъпни български стоки, ще бъде управлявано от тричленен съвет на директорите. Първият търговски обект се очаква да отвори врати през септември в Пловдив. Засега няма яснота колко ще бъдат магазините в цялата страна, но всички ще предлагат родни продукти с ограничена надценка.

МС одобри създаването на дружество „Магазин за хората“

Държавата ще бъде представена в борда от Николай Петров и Олга Стоянова, а като независим член е включен юристът Ивайло Маринов. Изпълнителният директор на дружеството ще бъде избран измежду тях от самия борд.

Николай Петров разполага с богат опит в ритейл сектора, включително изграждане на супермаркети в България и Узбекистан, както и специализация в управление на кризи. Олга Стоянова е юрист, заемала е различни длъжности в Министерството на земеделието, включително съветник на министъра. Ивайло Маринов е експерт по корпоративно и търговско право с опит в управлението.

Създаването на „Магазин за хората“ носи и нов съветник на земеделския министър – Димитър Спасов, дългогодишен управител в големи търговски вериги.

Проектът ще се реализира с помощта на Централния кооперативен съюз, който ще предостави част от своята база за откриването на търговските обекти. В допълнение се предвижда и използване на мобилни магазини за достигане до отдалечени населени места.