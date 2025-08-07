Отново фалшиви оферти за транспортни карти в Пловдив

Община Пловдив отново информира гражданите за разпространението на измамна схема в социалните мрежи, насочена към потребителите на градския транспорт. В платформата Facebook е създадена фалшива страница с името „Обществен транспорт в Пловдив“, която предлага „лимитирана“ карта за безплатно пътуване в рамките на шест месеца срещу заплащане на символична сума.

С цел заблуда на потребителите, на страницата се използва логото на Община Пловдив и са публикувани фалшиви положителни отзиви от “доволни клиенти”.

Призоваваме гражданите да бъдат особено внимателни с подобен тип оферти онлайн и да не се доверяват на съмнителни страници в интернет.

За достоверна и актуална информация, свързана с обществения транспорт в Пловдив, следете официалната страница на общината: https://www.plovdiv.bg/item/transport/