Отново фалшиви оферти за транспортни карти в Пловдив

Община Пловдив отново информира гражданите за разпространението на измамна схема в социалните мрежи, насочена към потребителите на градския транспорт. В платформата Facebook е създадена фалшива страница с името „Обществен транспорт в Пловдив“, която предлага „лимитирана“ карта за безплатно пътуване в рамките на шест месеца срещу заплащане на символична сума.
С цел заблуда на потребителите, на страницата се използва логото на Община Пловдив и са публикувани фалшиви положителни отзиви от “доволни клиенти”.
Призоваваме гражданите да бъдат особено внимателни с подобен тип оферти онлайн и да не се доверяват на съмнителни страници в интернет.
За достоверна и актуална информация, свързана с обществения транспорт в Пловдив, следете официалната страница на общината: https://www.plovdiv.bg/item/transport/
Един коментар
До кога Пловдив ще се обслужва от тези непригодни, опасни, „щъркели“? Защо не беше завършена и тази електронна система в „градския транспорт“? Защо не няма валидадори в половината автобуси? Защо не може да се плаща с дебитни карти? Защо таблата по спирките не показват вярна информация? Колко пъти ще се крадат десетки милиони, а нормално функционираща електронна система така и няма ?