Отмениха автошествие в Пловдив

Отменено е автошествието в рамките на DAT EXPO на 1 май 2026 г.

Автошествието, планирано да се проведе на 1 май 2026 г. като част от програмата на изложението DAT EXPO, се отменя. Това съобщиха от ОП „Организация и контрол на транспорта“.

То трябваше да се състои между 11 и 12.30 ч. с тръгване от бул. „България“ 115А – паркинг пред „HoPark“ – бул. „България” – бул. „Цар Борис III Обединител“ – бул. „Христо Ботев“ – бул. „Източен“ – бул. „Менделеев” – финал паркинг зала „Колодрум“.

По информация от общинското предприятие, събитието няма да се състои по решение на самите организатори.

Към момента не се предвижда провеждане на автошествието на друга дата.