Отмениха автошествие в Пловдив

Отменено е автошествието в рамките на DAT EXPO на 1 май 2026 г.
Автошествието, планирано да се проведе на 1 май 2026 г. като част от програмата на изложението DAT EXPO, се отменя. Това съобщиха от ОП „Организация и контрол на транспорта“.
То трябваше да се състои между 11 и 12.30 ч. с тръгване от бул. „България“ 115А – паркинг пред „HoPark“ – бул. „България” – бул. „Цар Борис III Обединител“ – бул. „Христо Ботев“ – бул. „Източен“ – бул. „Менделеев” – финал паркинг зала „Колодрум“.
По информация от общинското предприятие, събитието няма да се състои по решение на самите организатори.
Към момента не се предвижда провеждане на автошествието на друга дата.
Майнни не се излагайте.Щяхме да идваме!!!