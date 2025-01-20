Общинските съветници от групата „Продължаваме Промяната – Демократична България“ в Пловдив отправиха официално запитване до кмета на града, изразявайки сериозни опасения относно изпълнението на проекта за модернизация на Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“. В запитването се акцентира върху необходимостта от повече прозрачност и финансова, свързани с ремонтните дейности на школото.

На първо място, от групата искат информация дали към договора за обществената поръчка е подписан анекс, и ако да, какви условия са включени в него. Този въпрос е от ключово значение, тъй като в края на 2024 година беше одобрено допълнително финансиране от 324 960 лв., което поражда сериозни въпроси за начина, по който се управляват публичните средства, считат Владимир Славенски, Веселина Александрова, Борислав Матеев и Александър Ракшиев.

Съветниците настояват също за яснота дали тези допълнителни средства вече са изразходвани, на какво основание са разпределени и към кого са насочени плащанията.

Те също така търсят отговори за текущите строително-монтажни работи: какви дейности се извършват в момента, кой ги осъществява и как се осъществява контролът върху тях. Въпросът е особено важен, предвид сигналите на фирмата-изпълнител за проблеми с електрическата инсталация на сградата, които са възникнали по време на ремонта, и заради които беше отпуснато допълнителното финансиране. Общинските съветници изискват информация за мерките, които общината е предприела, за да защити интересите си във връзка с казуса и питат дали е търсена отговорност от изпълнителя и дали е било изисквано възстановяването на щетите за негова сметка.

Друга важна тема, която от ПП-ДБ повдигат, е удължаването на срока за завършване на ремонта. От групата питат дали срокът официално е променен, с какъв документ е оформено удължаването и кога се очаква училището да бъде напълно готово за използване от учениците.

Очаква се кметът на Пловдив да отговори в законоустановения срок.