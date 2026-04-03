Още една жилищна сграда в Пловдив се обновява по ПВУ

08:34ч, петък, 3 април, 2026
1 167 1 минута

Още една многофамилна жилищна сграда в Пловдив ще бъде цялостно обновена с цел повишаване на енергийната ефективност и подобряване на условията на живот за живеещите в нея. Проектът обхваща блок на ул. „Генерал Радко Димитриев“ №23 и 25 в район „Източен“ и е част от мащабната програма за саниране на жилищния фонд в града.

Проектът е на стойност малко над 500 хил. евро и се финансира изцяло с безвъзмездни средства по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Сградата ще бъде цялостно санирана – с изолация на стени, покрив и под, ще се подмени стара и компрометирана дограма с нова и енергийно ефективна.

„В блока има 35 жилища, чиито разходи след строително-монтажните дейности ще намалеят значително – с над 60%, което ще се усети пряко от живеещите“, коментира заместник-кметът по строителство инж. Хакъ Сакъбов.

Строителните дейности се извършват от ДЗЗД „ИНФРА ГРУП“, строителният надзор е поверен на „ВЕРЕЯ КОНСУЛТ“ ООД, а изпълнението трябва да приключи до края на юни 2026 г.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:34ч, петък, 3 април, 2026
1 167 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

