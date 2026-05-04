ОИЦ-Пловдив отбелязва 15 години от създаването си

Областен информационен център – Пловдив и Община Пловдив канят пловдивчани и гостите на града да отбележат заедно Деня на Европа – 9 май и 15 години от създаването на Центъра. От 11:00 до 12:00 часа учениците от Национално училище за музикално и танцово изкуство /НУМТИ/ „Добрин Петков“ в Пловдив ще изнесат концерт на открито, а тяхната сцена ще са емблематичните стълби на Каменица на Главната улица. Точно в 12:00 часа духовият оркестър ще изпълни европейския химн „Ода на радостта“ като част от инициативата на Председателството на Европейската комисия в България, в която се включва и Община Пловдив. Целта е чрез този символичен жест да се създаде усещане за общност и споделена европейска принадлежност.

В непосредствена близост, Областен информационен център – Пловдив ще изгради щанд, където публиката ще има възможност да се запознае с дейността на центъра от създаването си преди 15 години досега. В продължение на два часа от 10:00 ч. до 12:00 ч., гражданите ще могат да зададат своите въпроси за актуалните и предстоящи възможности за финансиране от програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление за периода 2021 – 2027 г. Екипът на ОИЦ-Пловдив е подготвил специална фотобудка за моментни снимки, както и много подаръци. Събитието е част от националната кампания по случай 15 години от създаването на Мрежата от 27 Областни информационни центрове в България под мотото „Свързваме идеи с възможности“.

Център „Европа директно“ – Пловдив също ще се включи в програмата за Деня на Европа, с техния традиционен щанд, на който доброволци ще раздават европейски знаменца и материали за Европейския съюз. Посетителите на Главната улица в Пловдив ще имат възможност да се включат в общоевропейското честване на Деня на Европа, както и да се насладят на творчеството на младите изпълнители на духовия оркестър на НУМТИ „Добрин Петков“.

Областен информационен център – Пловдив е част от мрежата от 27 информационни центъра в страната за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз.