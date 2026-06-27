Общински съветници предупреждават: Нова поръчка за светофар в Пловдив крие риск от санкция по европейски проект

Община Пловдив може да се изправи пред нова финансова санкция заради изпълнението на европейски проект. За това предупреждават общинските съветници от групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ Веселина Александрова, Веселка Христамян, Добромира Костова, Тодор Токов и Борислав Матеев.

Повод за притесненията им е обявената обществена поръчка за проектиране и изграждане на светофарна уредба на кръстовището между улиците „Лев Толстой“ и „Богомил“. Според тях на същото място вече е изградена инфраструктура по европейската програма „Региони в растеж“, за която важат изисквания за задължителна устойчивост.

По думите на съветниците всяка намеса, която нарушава целостта на вече реализирания проект, може да доведе до финансови корекции и санкции за общината.

„Когато се инвестира европейски ресурс, общината поема ангажимент изградената инфраструктура да бъде запазена в определен период от време. Всяка намеса, която нарушава нейната цялост, може да доведе до финансови корекции и санкции за общината“, посочват те.

От ПП-ДБ настояват администрацията да даде ясен отговор дали е извършена предварителна оценка на риска и дали има гаранции, че новият проект няма да засегне вече изградената инфраструктура.

Общинските съветници припомнят, че Пловдив вече е бил санкциониран за подобен случай. През 2023 г. общината получи финансова корекция в размер на близо 70 хил. лева заради разрушаване на инфраструктура, изградена с европейски средства, при изпълнението на проекта за пробива до Водната палата.

Според тях липсва публична информация как ще бъде защитен обектът, финансиран по европейската програма, както и какви гаранции и санкции са предвидени за бъдещия изпълнител при евентуално увреждане на инфраструктурата.

В тази връзка Александрова, Христамян, Костова, Токов и Матеев отправят въпроси към общинската администрация относно предвидените мерки за спазване на изискванията за устойчивост, санкциите за изпълнителя и възможните последици за общината, ако в хода на строителството се окаже, че инфраструктурата не може да бъде запазена.

От ПП-ДБ определят темата като въпрос на отговорно управление на публичните средства и европейските инвестиции и настояват администрацията да представи ясна позиция дали светофарната уредба може да бъде изградена без риск от нови финансови санкции за Пловдив.