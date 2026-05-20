Община Пловдив организира кампания за събиране на опасни отпадъци 

Дежурен Редактор 09:38ч, сряда, 20 май, 2026
Община Пловдив организира кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата чрез мобилен събирателен пункт. Инициативата ще се проведе на 22 май 2026 г. (петък), от 08:30 до 14:30 ч. на паркинга зад магазин „Т-Маркет“ на бул. „Шести септември“.

Гражданите ще могат безвъзмездно да предават:

  • живачни и живаксъдържащи уреди (без луминесцентни лампи);
  • лакове и бояджийски материали;
  • домакински препарати;
  • мастила и замърсени опаковки;
  • опаковки, съдържащи опасни вещества;
  • пестициди;
  • фармацевтични продукти и лекарства с изтекъл срок на годност.

Община Пловдив напомня, че изхвърлянето на опасни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци  води до замърсяване на въздуха с токсични вещества, крие сериозен риск за здравето на хората и околната среда и затруднява процесите по третиране на отпадъците. 

Чрез подобни кампании се намалява рискът опасните вещества да попаднат в атмосферата, а отпадъците се насочват към безопасно обезвреждане. Това е важна стъпка към по-чист въздух и по-здравословна градска среда.

Кампанията има за цел да насърчи отговорното отношение към отпадъците и да улесни гражданите в правилното им предаване и обезвреждане. При невъзможност за участие в кампанията, опасни отпадъци могат да бъдат предавани и на специализираната площадка в базата на ОП „Чистота“ в район „Южен“. Допълнителна информация е публикувана на сайта на Община Пловдив.

https://www.plovdiv.bg/item/ecology/waste/landfills-waste

Един коментар

  1. Абсолютно неудобен вариант – в работно време, само на едно място в града …. затова ще си изхвърля изтеклите лекарства в кофата , защото и в аптеките не искат да ги пиремат….. община Пловдив ще отбие номера, вместо реално да свърши работа … както и за повечето неща

