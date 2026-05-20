Община Пловдив организира кампания за събиране на опасни отпадъци
Община Пловдив организира кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата чрез мобилен събирателен пункт. Инициативата ще се проведе на 22 май 2026 г. (петък), от 08:30 до 14:30 ч. на паркинга зад магазин „Т-Маркет“ на бул. „Шести септември“.
Гражданите ще могат безвъзмездно да предават:
- живачни и живаксъдържащи уреди (без луминесцентни лампи);
- лакове и бояджийски материали;
- домакински препарати;
- мастила и замърсени опаковки;
- опаковки, съдържащи опасни вещества;
- пестициди;
- фармацевтични продукти и лекарства с изтекъл срок на годност.
Община Пловдив напомня, че изхвърлянето на опасни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци води до замърсяване на въздуха с токсични вещества, крие сериозен риск за здравето на хората и околната среда и затруднява процесите по третиране на отпадъците.
Чрез подобни кампании се намалява рискът опасните вещества да попаднат в атмосферата, а отпадъците се насочват към безопасно обезвреждане. Това е важна стъпка към по-чист въздух и по-здравословна градска среда.
Кампанията има за цел да насърчи отговорното отношение към отпадъците и да улесни гражданите в правилното им предаване и обезвреждане. При невъзможност за участие в кампанията, опасни отпадъци могат да бъдат предавани и на специализираната площадка в базата на ОП „Чистота“ в район „Южен“. Допълнителна информация е публикувана на сайта на Община Пловдив.
Абсолютно неудобен вариант – в работно време, само на едно място в града …. затова ще си изхвърля изтеклите лекарства в кофата , защото и в аптеките не искат да ги пиремат….. община Пловдив ще отбие номера, вместо реално да свърши работа … както и за повечето неща