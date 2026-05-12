Започна кандидатстването за прием в първи клас в Пловдив

Родителите на децата, родени през 2019 година, които подлежат на задължителен прием в първи клас за учебната 2026/2027 година, вече могат да подават своите заявления за прием онлайн на адрес priem.plovdiv.bg.

За десета година приемът на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив ще се осъществи чрез система за електронно централизирано класиране и записване чрез разработената и внедрена от Община Пловдив електронна система през 2017 година.

Вече са обявени свободните места за първото класиране, които са 3444 в 147 паралелки. Моментът на подаване на заявлението няма да има никаква тежест при класиранията. Важно е да бъде спазен само крайният срок. За първото класиране, което е на 2 юни 2026 година, родителите следва да подадат заявления чрез електронната система до 1 юни 2026 г.(до 23 ч. 59 мин.) Ако нямат достъп до интернет и се затрудняват с въвеждането на заявление, могат да подадат на хартиен носител по образец (Приложение №1 – Заявление за участие в централизирано класиране за прием в първи клас) своите заявления в срок до 29 май (17 ч.) в училището, което им е първо желание. Двата варианта са равностойни, но при подаването на заявления по интернет ще имат достъп до повече информация (в това число и до резултатите от класиранията) и възможността за промяна в желанията ще е по-лесна. Много важно изискване е подаването само на едно заявление (по интернет или на хартиен носител). Системата няма да позволи въвеждане на второ заявление за едно дете.

Системата за прием в първи клас не е свързана със системата за прием в детските градини и детските ясли. По тази причина родителите трябва да си направят нова регистрация, а да не се опитват да ползват данните от регистрацията им в системата за детските заведения.

При подаване на заявление онлайн от родителите е много важно за участие в класирането заявлението да е със статус „подадено“, а не „чернова“. За всички родители, които имат започнати чернови, е важно да знаят, че тези чернови следва да бъдат редактирани или анулирани, ако желаят да подадат ново заявление. Предвидени са автоматични проверки на адресните регистрации на децата и родителите следва внимателно да следят всички съобщения в електронната система. При класиране на дете с подадени неверни данни, то няма да бъде записано и ще участва в следващо класиране за останали свободни места.

За улеснение на родителите в системата има функционалност, чрез която при подаден верен адрес на детето системата автоматично зарежда данните за годината на адресната регистрация и групата на уседналост, в която попада. Най-голяма тежест има адресната регистрация в района на училището при уседналост над 3 години спрямо момента на кандидатстване. За уседналостта може да се ползва и предходен адрес, ако е в района на същото училище, в което е и последният адрес. Максимален брой точки получават и децата с брат/сестра в избраното училище, които нямат навършена 12-годишна възраст към началото на календарната година (01.01.2026 г.).

Данните от кампаниите през предходните девет години показват, че наличните свободни места и желанията на родителите съвпадат в много голяма степен. Системата позволява за всяко дете родителят да може да избере до 5 желани училища, независимо от адресната му регистрация. За училищата, в които има паралелки с обучение по Монтесори, родителите могат да кандидатстват поотделно за тези паралелки и за другите паралелки в училището (като за отделни желания).

Препоръката към родителите при кандидатстване е да подадат повече от едно желание, защото шансовете им на първото класиране са по-големи при налични свободни места. Практиката показва, че за второто и третото класиране остават малко свободни места, а има и училища, в които всички места се заемат още на първо класиране.

Въпреки че за голям брой от училищата събраните точки няма да имат съществено значение, то в системата е предвидена функционалност, чрез която родителите ще могат да съпоставят броя свободни места и съответния брой чакащи за тях. Статистическите данни ще се променят в реално време според подадените заявления и ще се визуализират в панела със свободни места в менюто „чакащи класиране“.

Повече информация за правилата и критериите за прием родителите могат да намерят на интернет страницата на електронната система priem.plovdiv.bg в секциите „Точки за прием“, „Нормативни документи“, както и от „Ръководство за родителя“.