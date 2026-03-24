Тази събота всички родители от Пловдив и региона ще имат възможност да присъстват на Деня на отворените врати на Maple Bear Plovdiv. Това ново училище в село Марково е част от канадската образователна мрежа Maple Bear и е отличен избор за родители с големи мечти, които търсят най-доброто образование за своите деца в един динамичен и бързо променящ се свят. Вече се кандидатства за предучилищни групи за 5-годишни и 6-годишни, както и за първи клас за учебната 2026-2027 година.

Срещата, на която родителите ще получат отговори на всички свои въпроси, ще се проведе от 11:00 ч. в хотел DoubleTree by Hilton. Екипът на Maple Bear Plovdiv е подготвил и специална великденска работилничка за децата, така че те също са добре дошли да придружат своите родители. Ако търсите наистина качествено образование и не сте се записали за събитието, направете го тук >>

Какви са част от предимствата на Maple Bear Plovdiv

„Детето трябва да усеща партньорството между дома и училището. Затова обратната връзка и активното участие на родителите още от самото начало са ключови, за да можем да отговорим на нуждите на всяко дете“, каза административният директор Костадин Бодуков. Именно тази връзка стои в основата на цялостния подход на Maple Bear Plovdiv към образованието.

В своята работа училището поставя акцент върху развитието на самостоятелно и критично мислене, като същевременно изгражда практически умения за бъдещето – умения, които ще бъдат ценни за децата навсякъде по света. Този подход е базиран на канадската образователна система, която традиционно заема водещи позиции в PISA (Програма за международно оценяване на ученици), измерващо способността на учениците да прилагат знанията си в реални житейски ситуации.

В Maple Bear Plovdiv обучението е целодневно и протича в естествена двуезична среда, в която българският и английският език се използват паралелно. Чрез ежедневни дейности и активно общуване децата усвояват едновременно знания и език, развиват увереност и лекота в изразяването още от ранна възраст.

За да гарантира високо качество на обучението, целият академичен екип учители, директори и координатори преминава регулярни обучения съвместно с канадски специалисти. Така се осигурява прилагането на най-добрите практики и се дава възможност на българските деца да се възползват максимално от предимствата на канадската образователна система.