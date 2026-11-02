Ученическото състезание „ПРИЗМА ’26: ГРАНИЦИ“ ще се проведе в Пловдив
Първото издание на ученическото състезание ще се проведе от 6 до 8 ноември, а регистрацията за ученици от VIII до XII клас продължава до 4 ноември
Ученици от цялата страна ще могат да покажат уменията си по програмиране и графичен дизайн в първото издание на „ПРИЗМА ’26: ГРАНИЦИ“, което ще се проведе от 6 до 8 ноември 2026 г. в Пловдив.
Организатор е Частната професионална гимназия по информатика и компютърни науки „Академик Благовест Сендов“, а състезанието ще се проведе в сградата на училището на бул. „Христо Ботев“ № 27А.
Състезанието е предназначено за ученици от VIII до XII клас, като участието е индивидуално и напълно безплатно. Участниците са разделени в две възрастови групи – VIII–X клас и XI–XII клас, а максималният им брой е 80.
Целта на „ПРИЗМА ’26“ е учениците да приложат знанията си в практически задачи, разработени специално за състезанието. Те ще работят в ограничено време, а най-добрите разработки ще бъдат защитени пред жури. Форматът създава и възможност за среща и обмен между ученици и преподаватели от различни училища.
Програмиране или графичен дизайн
Всеки участник избира една от двете категории – „Програмиране“ или „Графичен дизайн“.
В категория „Програмиране“ задачата ще бъде обявена в деня на състезанието. Допустимите езици са C#, Python, C++, Java и JavaScript, а участниците ще разполагат с четири астрономически часа – от 09:30 до 13:30 ч.
В категория „Графичен дизайн“ учениците от VIII до X клас ще създадат серия от три колажни плаката, а участниците от XI и XII клас – лого и визии за социални мрежи: публикация (post) и история (story).
Освен крайния резултат участниците трябва да предадат и работния файл, чрез който може да бъде проследен процесът по създаване. Работа с Canva не се допуска.
Какво е мястото на изкуствения интелект?
Една от особеностите на регламента е ясното определяне на условията, при които участниците могат да използват инструменти с изкуствен интелект.
При програмирането използването на AI е разрешено. Участникът обаче трябва да разбира и да може да обясни всяка част от предаденото решение. Това ще бъде проверявано и при защитата пред журито. Ако участникът не може да обясни собственото си решение, журито може да намали оценката му.
При графичния дизайн правилата са по-ограничителни. AI може да се използва единствено за създаване на mock-up, чрез който да бъде представено вече готово авторско решение.
Не се допуска използването на изкуствен интелект за генериране на идеи и концепции, изображения, илюстрации, текстури или графични елементи, както и за създаване на лого, типография или композиция. Спазването на тези правила ще се проверява чрез работния файл и структурата на слоевете.
Темата е „ГРАНИЦИ“, задачите остават тайна до старта
Темата на първото издание е „ГРАНИЦИ“. Конкретните задачи обаче няма да бъдат известни предварително. Те са разработени в рамките на темата и ще бъдат обявени в деня на състезанието.
Събитието започва на 6 ноември. Регистрацията на участниците на място е от 16:30 ч., а официалното откриване – от 17:15 ч. След представянето на регламента и правилата е предвидена и лекция на гост-лектор.
Основният състезателен ден е 7 ноември. В 09:30 ч. задачите ще бъдат обявени едновременно във всички зали и ще започнат четирите часа за работа.
В 13:30 ч. състезателното време приключва. Следва предварително оценяване, а до 16:00 ч. журито ще определи по петима финалисти във всяко от четирите класирания. От 16:15 ч. започват защитите пред журито.
Анонимно оценяване и защита на собствената работа
Работите се предават и оценяват по състезателен номер. Членовете на журито нямат достъп до имената и училищата на участниците до приключването на първия етап на оценяването.
Финалистите трябва да защитят разработките си пред съответната комисия. Защитата продължава между пет и седем минути и носи допълнителни точки към крайния резултат.
Така участникът трябва да покаже не само завършен проект, но и че разбира решенията, които е взел при неговото създаване.
Четири класирания и награди за първите три места
Резултатите ще бъдат публикувани на 8 ноември, а официалната церемония по награждаването започва в 10:00 ч. След нея е предвидена и томбола с предметни награди, осигурени от партньорите на състезанието.
Класирането се извършва отделно за всяка категория и възрастова група – общо четири класирания. Награждават се първите три места във всяко от тях.
Победителите на първо място ще получат ваучери, трофей, медал и грамота. За второ и трето място са предвидени медали, грамоти и предметни награди. Всички участници получават сертификат за участие.
Участниците трябва да носят собствен лаптоп
Всеки участник трябва да се яви със собствен преносим компютър, зарядно устройство и предварително инсталиран и работещ софтуер, необходим за избраната категория.
Организаторът осигурява електрозахранване и интернет за предаване на разработките, но техническата изправност на личната техника и софтуера е отговорност на участника.
Регистрацията е отворена – местата са ограничени
Ако програмираш, занимаваш се с графичен дизайн или просто искаш да провериш какво можеш, когато пред теб има непозната задача и ограничено време, „ПРИЗМА ’26: ГРАНИЦИ“ е възможност да покажеш уменията си в реална състезателна среда.
Участието е безплатно, но местата са ограничени до 80 участници и се разпределят по реда на постъпване на заявките. Регистрацията продължава до 4 ноември 2026 г. или до изчерпване на свободните места.
Заявка може да подаде самият ученик, негов родител или настойник, както и учител, който регистрира група ученици. Участието не изисква ученикът да бъде изпратен или придружаван от своето училище.
Не чакай последния ден. Избери своята категория – „Програмиране“ или „Графичен дизайн“ – и запази мястото си за първото издание на „ПРИЗМА“.
РЕГИСТРИРАЙ СЕ ЗА „ПРИЗМА ’26: ГРАНИЦИ“:
https://prizma-contest.com/registratsiya
Официален сайт:
https://prizma-contest.com/
6–8 ноември 2026 г. | Пловдив | VIII–XII клас | Участието е безплатно
Предизвикай себе си. Покажи собствено решение. Защити идеята си пред жури.
Темата е „ГРАНИЦИ“. Докъде ще стигнеш, зависи от теб.
2 коментари
I truly appreciate the insightful details on the Призма ’26 competition; it’s inspiring to see students engaging in such meaningful challenges! It reminds me of how innovative ideas, like the egg car concept, can push boundaries. Thank you for sharing this enriching event!
Great to see students developing their creativity and skills through competitions like this! If you enjoy challenges, give
Geometry Dash a try too. It’s a fun game with catchy music and exciting levels!