НТГ откри нов STEM център по природни науки, изследвания и иновации

Националната търговска гимназия (НТГ) постави вдъхновяващ и иновативен финален щрих на своя проект „Училищна STEM среда“. Пред ученици – в ролята на изследователи, учители – в ролята на ментори и официални гости – в ролята на потенциални инвеститори и предприемачи, бе официално открит новият модерен STEM център по ПРИРОДНИ НАУКИ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ. Събитието не бе просто традиционно прерязване на лента, а истинско споделено пътешествие в света на науката и предприемачеството, озаглавено „От водораслите в музея до бизнес идеята и пазара“.

Реализирането на новата STEM среда е част от проект BG-RRP-1.015-0928-С01 „Изграждане на училищна STEM среда в Национална търговска гимназия – град Пловдив“, финансиран по процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България със средства от Европейския съюз. Проектът обхваща доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на оборудване за изграждане на STEM център и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС).

Още в началото на откриването на проекта директорът на гимназията Николай Митев подчерта, че реализирането на проекта е резултат от ясното разбиране, че промените в образователната парадигма изискват създаването на нов тип пространства, които да дадат възможност чрез модернизация на учебната среда и чрез прилагането на проектно-базирано и проблемно-базирано обучение да бъдат формирани интегрирани знания, умения и компетентности. Именно тази необходимост стои в основата на създаването на новата STEM среда в Националната търговска гимназия.

По думите му, проектът е насочен към това учениците да станат по-креативни, да бъдат мотивирани да създават иновации, да внедряват и използват нови дигитални технологии и да се приспособяват към променящите се изисквания на бъдещото работно място и социалната среда. Съобразно спецификите на Националната търговска гимназия и нейната насоченост към икономическите дисциплини, STEM средата е изградена в три основни направления – природни науки, зелени технологии и устойчиво развитие, както и математика и информатика.

В обръщението си директорът акцентира и върху това, че отделните предмети не трябва да съществуват изолирано, а да бъдат разглеждани в тяхната взаимовръзка, така както функционират и в реалния свят. Именно затова в новата STEM организация на училищната среда намират място дисциплини като физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, география и икономика, икономическа информатика и предприемачество.

В рамките на проекта в НТГ са изградени няколко ключови образователни пространства. На първия етаж, по направление „Природни науки“, е създаден „Център по природни науки, изследвания и иновации“, представен от три кабинета – лаборатории по физика, биология и химия. Там учениците ще могат да прилагат научените теоретични знания, да работят по реални проблеми и да изграждат практически умения чрез изследователски подход. На същия етаж е разположена и учебна работилница тип Maker Space по направление „Математика и информатика“.

На втория етаж е обособена „Класна стая за креативни дигитални създатели“, оборудвана по стандартите на направление „Математика и информатика“, където учениците ще могат да работят върху видео съдържание, компютърни и видео игри, дигитални инструменти, платформи и мобилни приложения. Създаден е и кабинет по география, икономика и устойчиво развитие, предназначен за проектно-базирано обучение, VR симулации, зелено предприемачество и работа с географски информационни системи.

На третия етаж е изграден „Център за технологии в креативните индустрии“ – STEM кабинет по предприемачество с обособена зона за креативни дигитални създатели. Пространството е предназначено за учениците от специалностите „Икономическа информатика“, „Електронна търговия“ и за дейности на учебно-тренировъчни фирми.

Съществена част от проекта е и технологичното обезпечаване на новата среда. Осигурени са интерактивни дисплеи, преносими компютри, STEM регистратори на данни с вградени сензори, 3D очила за виртуална реалност, OPS модули и специализиран софтуер. По този начин модернизацията не остава само на ниво интериор, а се превръща в реална функционална образователна среда.

Особено внимание е отделено на STEM кабинетите по химия и биология, които са изградени като пространства за иновации, експерименти и открития. С помощта на дигитална камера и интерактивен дисплей всеки експеримент може да бъде предаван в реално време с висока разделителна способност, така че в новата учебна среда да няма „задни чинове“ за науката. Интериорът на кабинетите е проектиран така, че да провокира любопитство и интерес към природните науки.

Екипът на гимназията, воден от координатора на проекта и преподавател по география и икономика Юлия Кьосева и преподавателите по биология Жулиета Гочева, Мариела Кехайова, по химия – Невена Самоходова, по киберсигурност – Деляна Николова, по предприемачество – София Димитрова и главен учител Йорданка Арабаджийска, демонстрира силата на съвременното образование чрез уникален 5-етапен трансдисциплинарен STEM урок – тип „Бизнеснавигатор“ в иновационните технологии.

Проектиран чрез UbD дизайн, урокът направи възможен трансфера на знания между напълно различни учебни дисциплини, фокусирайки се върху практико-приложните умения на учениците и създаването на синергичен бизнес продукт – иновативна бизнес идея. В основата на STEM концепцията залегна фундаменталният модел на четирите „К“ – критично мислене, креативност, комуникация и колаборация.

По време на презентациите учениците доказаха, че умеят не просто да запаметяват факти, а да анализират, да си сътрудничат, да мислят нестандартно и да презентират резултатите си дигитално.

Пътешествието в пет етапа: когато науката се превръща в бизнес

Част от уроците бяха представени пред аудиторията чрез динамични видеоакценти от отделните кабинети на STEM центъра.

Етап 1: Ловци на еволюционни технологии

Пътуването започна извън класната стая – в Природонаучния музей, превърнат в естествена среда за наблюдение. Чрез метода на игровизацията учениците бяха предизвикани да станат „ловци“ на първите фотосинтезиращи организми на Земята – древните цианобактерии, отговорни за създаването на кислород в атмосферата. Всеки отбор имаше задача да вземе живи проби и да ги пренесе в училище за следващата научна фаза.

Етап 2: От емпирични към научни знания

В училищната лаборатория по биология учениците от 10. клас, специалност „Бизнес администрация“, използваха високотехнологичен електронен микроскоп, за да преминат от макро- към микрониво. Те изследваха клетъчната структура и уникалните фотосинтетични способности на синьо-зелените водорасли, превръщайки научното вдъхновение в конкретни биологични данни.

Етап 3: Доказване на хипотезата

В STEM кабинета по химия учениците проведоха химичен експеримент за проследяване нивата на pH и влиянието на светлината върху фотосинтезата на цианобактериите. Използвайки реални данни, обработени на Excel, те доказаха, че под интензивно осветление тези организми активно абсорбират въглероден диоксид в затворени помещения. Така се ражда и първата мащабна бизнес идея – създаване на иновативни био-пречистватели на въздух за класни стаи.

Киберсигурност в биотехнологиите

Учениците от 9. клас, специалност „Икономическа информатика“, представиха проблемно-базиран урок по иновативния предмет „Киберсигурност“. Те поставиха критичния въпрос за защитата на научните изследвания и интелектуалната собственост от манипулации в реалния бизнес.

Етап 4: Пазарен анализ и ГИС технологии

В кабинета по география ученици от 10. клас, специалност „Икономическа информатика“, представиха SWOT анализ на биотехнологичния сектор в България. Посредством Google My Maps те създадоха интерактивна карта на научноизследователските центрове у нас, анализираха пазарната ниша и очертаха потенциала на България да се превърне в регионален лидер в зелената икономика чрез внедряването на иновативни екологични технологии.

Финалният щрих: креативни индустрии и изкуствен интелект

Кулминацията на официалното откриване се състоя в „Центъра за креативни индустрии“ – STEM кабинет по предприемачество. Там бе приложен моделът „връстници обучават връстници“. Осмокласници, изучаващи приложна икономика, работиха заедно с ментори от 11. клас, които вече имат богат опит в национални състезания за бизнес идеи и научни конференции. След анализ на моделите за кръгова икономика, по-големите ученици помогнаха на по-малките да оформят и визуализират своите иновативни бизнес идеи с помощта на изкуствен интелект. Финалните проекти бяха споделени в реално време чрез Google Classroom пред всички гости на събитието.

„Този проект доказва как учебното съдържание може да излезе от рамката на учебника и да се приложи практически в реалния живот. Свързахме науката, технологиите и устойчивото развитие с предприемачеството, за да подготвим учениците за истинските предизвикателства на икономиката на знанието“, споделиха още от ръководството на училището.

В края на откриването на проекта директорът Николай Митев подчерта, че смисълът на новата STEM среда не се изчерпва с модерното оборудване и новите кабинети. „Тя е насочена към изграждането на връзки – между науките, между теорията и практиката, и не на последно място – между образованието, икономиката и реалния бизнес“, посочи още той в словото си.

Официални гости на събитието бяха секретарят на район „Централен“ Емил Саралийски, главният експерт „Образование, спорт и младежки дейности“ към район „Централен“ Димитринка Илиева, старши експертът по природни науки и екология към РУО – Пловдив Татяна Цанкова, директорът на Регионалния природонаучен музей Огнян Тодоров и неговият екип, председателят на Обществения съвет на НТГ Рангел Матански, представители на Регионалния STEM център в Хисаря, както и редица партньори, гости и приятели на Националната търговска гимназия.

Новият STEM център на Националната търговска гимназия дава сериозна заявка да бъде инкубатор за бъдещи лидери, учени и предприемачи, които ще изграждат едно по-чисто, по-отговорно, по-сигурно и технологично развито общество.

Снимка: Национална Търговска Гимназия Пловдив