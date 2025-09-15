МУ-Пловдив откри 80-ата си академична година

Областният управител проф. Христина Янчева и ректорът проф. д-р Ангел Учиков връчиха студентските книжки на приетите с най-висок бал

Медицински университет – Пловдив посрещна днес 838 първокурсници на тържествената церемония за началото на новата академична година. Официалното откриване, на което бе приветстван юбилейният 80-ти випуск, се състоя пред Аудиторния комплекс.

МУ-Пловдив посреща 838 първокурсници с тържествена церемония

„Днес, в лицето на новоприетите студенти, ние виждаме бъдещето. Скъпи първокурсници, бъдете упорити, креативни, критично мислещи, изисквайте от себе си и бъдете последователни! С влизането си в аудиториите Вие ставате част от голямата академична общност на Медицински университет – Пловдив. Ще срещнете вдъхновяващи преподаватели, ще изградите трайни приятелства и ще положите основите на една достойна и хуманна кариера. Очакват Ви предизвикателства, но и безценни уроци – не само в науката, но и в живота“, обърна се към новото попълнение студенти ректорът проф. д-р Ангел Учиков и пожела юбилейната академична година да бъде вдъхновение за нови постижения. „Нека я посрещнем с благодарност към миналото, увереност в настоящето и вяра в бъдещето“, призова ректорът.

След академичното слово на ректора духовно приветствие отправи Пловдивският митрополит Николай, който уважи празника заедно с Негово високопреосвещенство Йеротей – митрополит на островите Лимнос и Св. Евстратий, от Гръцката православна църква.

„Служението на медиците е божие призвание. Талантът трябва да се развива с много труд, постоянство, вяра и дисциплина, защото вие дарявате надежда за живот“, обърна се към новоприетите владиката, а на преподавателите заръча да обучават с радост и удоволствие, а не с отегчение.

Поздрав към новоприетите студенти поднесе Ясемин Имам, приета с най-висок бал в специалност „Дентална медицина“.

„Скъпи колеги, нека вярваме в себе си и в смисъла на това, което сме избрали. Надявам се всеки да извърви този път достойно и да израсне не само като специалист, но и като личност. Благодарна съм, че не се отказах, когато ми беше най-трудно, благодарна съм за часовете, прекарани над задачите и учебниците, защото накрая всички положени усилия си струваха“, каза Ясемин и благодари на родителите и преподавателите за подкрепата.

Приветствие от името на чуждестранните студенти отправи Панайотис Псиакидис, класиран с максимален бал в специалност „Медицина“.

„Дойдохме тук от различни страни. Носим със себе си нашите истории, нашите семейства, нашите мечти. И формираме нова общност, която ще се учи да работи заедно. За мен този ден има специално значение. Преди много години един млад студент е седял в тези лекционни зали, изпълнен със страст и мечти за медицината. Този студент е бил баща ми. Днес, като утвърден лекар, той е едновременно моето вдъхновение и живо доказателство, че този университет формира не само квалифицирани учени, но и почтени хора. Затова нека започнем нашето пътешествие с ентусиазъм, с уважение към всичко, което ще научим и преживеем“, призова Панайотис.

„Избрали сте път, в който ще носите отговорност, преди да получите признание. Ще има безсънни нощи, трудни изпити, моменти на съмнение, но и невероятни мигове на гордост, успех и себепознание. Ще трябва да бъдете силни, дори когато сте уморени, да слушате – когато ви се иска да говорите, да помагате. И най-вече да не забравяте защо започнахте. Отсега нататък ще учите не само от книги и лекции, а и от погледа на пациента, от всяка малка победа и всяка допусната грешка. Ще се учите от живота, който кипи по коридорите на болниците и в лабораториите. Ние, вашите колеги сме тук, за да ви подкрепим“, увери първокурсниците председателят на Студентския съвет и стажант-лекар Нери Ликова.

Областният управител проф. Христина Янчева и ректорът проф. д-р Ангел Учиков връчиха студентските книжки и подаръците на отличниците с най-висок бал от четирите факултета – Рафаела Панайотова – Медицински факултет, Ясемин Имам – Факултет по дентална медицина, Илиян Пачев -Фармацевтичен факултет, Анелия Георгиева – Факултет по обществено здраве, Мира Петрова – Медицински колеж.

На празничното събитие бе направено символично предаване на Щафетата на познанието. Статуетката е дело на скулптора Веселин Ламбрев и се връчва на всеки следващ випуск. „Продължете достойно нататък“, обърна се към първокурсниците Валери Ставрев – отличникът от миналата година, и подаде статуетката на Райфаела Пайотова.

По повод 80-годишнината на МУ-Пловдив в откритото пространство пред Аудиторния комплекс бе открита паркова композиция – пейка във формата на цифрата 80, която символизира безкрайността, духовното начало и идеята за обединение. Студентите отличници пуснаха в небето 80 балона.

Събитието уважиха представители на държавни и регионални институции, ректори на висши училища, съсловните организации, сдружения и лечебни заведения.