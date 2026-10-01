Бивш полицай поема ОП „Общинска охрана“ в Пловдив

Добрин Карпузов /43г./ е новият директор на ОП „Общинска охрана“ в Пловдив. Днес той бе представен пред екипа на предприятието от ресорния заместник-кмет Ангел Славов.

Целта на новия директор е „Общинска охрана“ да работи като ефективна, добре организирана и отговорна структура в интерес на гражданите.

„Приоритетни за мен са коректността и честността. Мисля, че със съвместни усилия и най-големите предизвикателства могат да бъдат преодолени“, посочи новият директор.

Той благодари на заместник-кмета Ангел Славов и на кмета Костадин Димитров за оказаното доверие и заяви, че ще направи всичко възможно, за да го оправдае.

Добрин Карпузов започва професионалния си път като полицай в Шесто районно управление в Пловдив. След това работи в Бюрото по защита на застрашени лица в София. Има професионален опит и като оперативен работник и старши експерт в служба „Военна полиция“ – Пловдив.

Карпузов е възпитаник на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Той е семеен и има едно дете.

Новият директор заяви, че разчита на професионализма и опита на екипа на „Общинска охрана“, като подчерта, че добрите резултати могат да бъдат постигнати с общи усилия и ясни правила на работа.