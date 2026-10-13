Над 20 художници даряват творби за инсталация в чест на пловдивските журналисти

Благотворителна изложба обединява творци от България и чужбина в подкрепа на изграждането на инсталация на площад „Журналист“ по повод 100 години организирано журналистическо движение в Пловдив.

Повече от 20 художници от страната и чужбина се включват в благотворителна инициатива на пловдивските дружества към Съюза на българските журналисти (СБЖ). Целта е да бъдат събрани средства за създаването на инсталация на площад „Журналист“, посветена на вековния юбилей на организираната журналистика под тепетата.

През 1926 г. Пловдив е домакин на конференция, в която участват представители на над 70 медии от страната. По същото време журналистите в града се обединяват в дружество с председател Недко Каблешков.

В инициативата се включват автори като Вихра Григорова, Лили Кючукова, Анета Стоянова, Станислав Трайков, Ангелина Недин, Златка Шеткова, Ертан Алев, Георги Трифонов, Камбер Камбер, Минчо Панайотов, Надрет Яшар, Мичо Димитров, Осман Юсеинов, Красимир Арсов и Светослав Емандиев, както и други творци.

Сред дарителите е Вихра Григорова, носител на награда „Пловдив“, а свои произведения предоставя и Светослав Емандиев, който от повече от 35 години живее и работи в различни европейски държави. В каузата участва и пловдивският концертмайстор Мичо Димитров, известен и с интереса си към изобразителното изкуство.

Организаторите си партнират с турско-българския литературен клуб и списание „Небет тепе“, на които са дарени част от творбите. Инициативата получава подкрепа и от почетни консули в Пловдив, представители на бизнеса, общественици и почитатели на изкуството. Домакин е почетният консул на Република Молдова в града инж. д-р Веселин Чипев.

Предстоящото честване на 100-годишнината ще събере в Пловдив над 100 журналисти от страната. В рамките на програмата за първи път в града ще се проведат Годишните награди на СБЖ, както и призовете на пловдивската журналистическа гилдия. Събитията са с подкрепата на Община Пловдив и кмета Костадин Димитров.