Мотористи блокират ключови пътища в Пловдив

Мотористи от Пловдив се включват в национален протест срещу рязкото поскъпване на застраховката „Гражданска отговорност“. Демонстрацията започва днес в 18:00 часа и ще доведе до временни блокади на ключови пътни артерии в града.
Протестиращите ще затворят кръговото кръстовище на Пазарджишко шосе, след което ще блокират движението по Околовръстното шосе. Акцията ще продължи около час, като организаторите предупреждават за сериозни затруднения в трафика и призовават шофьорите да използват алтернативни маршрути.
Недоволството е насочено срещу увеличението на цените на „Гражданска отговорност“, което според организаторите на места надхвърля 80 процента, въпреки официално обявените по-ниски стойности.
Мотористите настояват за замразяване на новите цени и за въвеждане на специален режим за застраховане на мотоциклетисти. Сред исканията им са още сезонни, краткосрочни и разсрочени полици.
Протести са обявени в над 20 града в страната, като в София демонстрацията ще се проведе пред храм-паметника „Св. Александър Невски“. Организаторите подчертават, че протестът е изцяло граждански и няма политически характер.
Снимката е илюстративна
Ами, съжалявам, ама не са ли малко нахални. И аз съм на мнение, че не може дна прослойка, каращи шумни мотори, с които тормозят денонощно жителите на града, да искат привилегии. От откриването на сезона, докато им стане студено, джиткат по всяко време на денонощието с „пърдящите“ си мотори, по цели нощи, не може да се спи от тях, и искат привилегии. Айде, де!!! Освен това, преминавайки през селата уикендите, когато се разхождат насам-натам, пак умишлено вдигат нечовешки шум точно покрай къщите на хората!!!
Категорично възразявам!
МВР Пловдив да си свърши работата и да осигури комфорт на жителите на града ни.
Откъде,накъде,всеки на когото нещо не му е удобно ,получава разрешение да протестира,пречейки на живота на града.Мотористите са огромен проблем: Не спазват законите и нередбите,тормозят денонощно гражданите.МВР вечер нехае на безбройбите сигнали …Айде стига вече!!! Мотористите трябва да са с много висока гражданска отговорност.