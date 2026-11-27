Мотопедист пострада при катастрофа на кръстовище в Пловдив

Мъж е в болница след пътно произшествие вчера в Пловдив. Сигналът е получен в сектор „Пътна полиция“ към 19 ч.

На кръстовище между ул. „Димитър Талев“ и ул. „Константин Нунков“ лек автомобил „Пежо“ с 20-годишна шофьорка предприел ляв завой и отнел предимството на електрически мотопед, чийто 30-годишен водач е пострадал.

И двамата участници са изпробвани с дрегер, резултатите са отрицателни. По досъдебното производство работят служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта“.