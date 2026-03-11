АктуалноГрадътНовини

Монтират първата стационарна камера за скорост в подлеза на Гладстон

Започна поставянето на първата стационарна камера за автоматично измерване на скорост в подлеза на улица „Гладстон“.

„Това е първата камера за скорост в Пловдив, която реално ще може да засича и санкционира нарушителите“, обясни кметът Костадин Димитров.

Устройството измерва скорост независимо от посоката на движение на превозните средства. Освен това разполага с висококачествен сензор, който осигурява заснемане и автоматично разпознаване на регистрационните номера на нарушителите в режим 24/7.

Камерата ще бъде свързана със системата на МВР, което ще позволи ефективен контрол и налагане на санкции.

  1. Нас ни наплашиха отпреди, та вече караме с 40. Но ако бяха помислили за полицията, щяха да ограничат скоростта на 20, та и приходите да са повече.

    Отговор

