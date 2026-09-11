Млади пловдивчани поставят България на картата на Международната година на доброволците

Млади доброволци от Пловдив поставят България на картата на Международната година на доброволците 2026 (IVY2026) чрез инициатива на Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България“.
През юни 2026 г. стартира проектът „Младежки гласове за доброволчество – International Volunteer Year 2026 (IVY 2026)“, в рамките на който близо 20 младежи от Пловдив и региона изграждат общност от активни доброволци и създават собствени инициативи в полза на местната общност.
Младежите взеха участие в поредица от подготвителни срещи. През юли 2026 г. те се запознаха с Международната година на доброволците и ролята на доброволчеството в европейски контекст, развиха умения за работа в екип и разговаряха с хора от Пловдив, за да чуят техните гледни точки и потребности.
През август младежите представиха 10 идеи, от които чрез гласуване избраха четири инициативи:
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Сформираните екипи ще реализират инициативите до 31 октомври, като целта е всяка от тях да ангажира поне 40 души от местната общност.
Кулминацията на проекта ще бъде на 5 декември – Международния ден на доброволеца, с фотоизложба и публична дискусия за ролята на доброволчеството в развитието на местните общности.
Чрез тези инициативи младите хора от Пловдив не само допринасят за своята общност, но и правят България видима в международното отбелязване на Международната година на доброволците 2026.
Напредъка на инициативите можете да следите в официалната платформа на ООН за Международната година на доброволците 2026: https://knowledge.unv.org/ivy/country/119
Един коментар
Добре че са тези младежи да отсрамят града, защото има едни младежи дето са убийци, едни младежи дето се горят със запалки… Браво на организаторите!