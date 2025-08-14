Микробус се обърна при сблъсък с лек автомобил на кръстовище в Пловдив

Катастрофа между микробус и лек автомобил блокира кръстовище в Пловдив преди минути. Инцидентът е станал на пресечката между бул. „България“ и ул. „Победа“.

По предварителни данни микробусът се е ударил в задната част на лек автомобил и се е обърнал странично на пътното платно. Към момента няма информация за сериозно пострадали участници.

На мястото има екипи на полицията, които регулират движението и изясняват причините за инцидента.