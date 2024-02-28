МГ-то бе домакин на ІV Регионална среща на иновативните училища

Иновациите имат нужда от дух, сърце, креативност и цветно въображение, споделят учениците от Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“

Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ бе домакин на ІV Регионална среща на иновативните училища от област Пловдив. Тема на изданието бе “Партньорството – катализатор на идеи и успешни практики“, организатор е РУО – Пловдив. Дванайсет училища взеха участие в еднодневния форум за обмяна на добрите практики в иновативното образование.

С приветствени думи към учителите, за които бъдещето се изгражда днес и за които обучението е не само работен процес, но и мисия с национално измерение, се обърна Рангел Райчев, началник на Регионалното управление на образованието – Пловдив.

Основна цел на форума бе да бъдат споделени, популяризирани и мултиплицирани добри иновативни образователни практики от различни иновативни училища. Участниците представиха своите постижения в областта на математиката, технологиите, професионално обучение, природни науки, гражданско образование, личностно развитие и дигитализацията в обучението. В него участваха ПГЕЕ, Пловдив, чиято тема бе „Изкуственият интелект като елемент от СТЕМ“. ПГВАД „Христо Ботев“ Пловдив представиха използването на методът Монтесори в иновативното обучение. За интерактивност и интердисциплинарност в обучението говориха представителите на ОУ „Елин Пелин“ Пловдив. Гражданското образование бе темата на СУ „Софроний Врачански“, а съвместната работа с партньори бе споделена от ОУ „Петър Бонев“ Перущица. След кратко творческо предизвикателство, във втория панел, се представиха няколко основни училища от Пловдивска област. „Възможностите дебнат отвсякъде“ бе тезата на „Христо Ботев“ Стамболийски, ОУ „Петър Берон“ Пловдив акцентират върху ограмотяването по английски език, ОУ „дядо Иван Арабаджията“ от с. Царацово, общ. Съединение споделиха опита си за ученето чрез игра. Община Карлово се представи с две от своите училища- учителите от ОУ „Генерал Карцов“ с. Христо Даново и от ОУ „Христо Г. Данов“ с. Розино представиха своите форми на обучение- „Нови думички ще зная като пея и играя“ и „Дигитална математика“. СУ „ Христо Смирненски“ гр. Хисаря презентираха иновативна учебна програма „Нетрадиционни изкуства“.

По традиция стартът бе даден от домакините от Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“, а представянето на основната тема „Иновациите – другото име на бъдещето“ бе направено от директора на престижната образователна институция Веселина Карапеева. Акцент в нея бяха иновациите в науката, постигнати от учениците от гимназията.

Възпитаниците на Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ за пореден път показаха, че и иновациите имат нужда от дух, сърце, креативност и цветно въображение. Участниците във форума бяха приветствани с изпълнение на гайда от Стилиян Мазманянов, „С МГ в сърцето“ – стихове, участниците във форума бяха приветствани преди старта на форума, сътворени непосредствено преди провеждането на срещата от Тодор Манджуков и размисли на тема „Що е иновация“, написани от Изел Хатърназ.