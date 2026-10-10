Манол Пейков гостува на поредицата „Успешните“

Той издава книги, превежда, събира пари за генератори за Украйна, опитва се да спаси родната къща на Димитър Талев в Прилеп, влиза в парламента, излиза от парламента и междувременно успява да предизвика поне няколко обществени спора. А първата му авторска книга се оказа за футбола. Обаче всъщност не е точно за футбола.

Той ще е поредният гост на „Успешните“ в клуб „Фарго“. Срещата с него ще се проведе в четвъртък, 15 октомври, от 19 часа, а водещ ще е Владислав Севов. Входът е свободен, а събитието е част от Календара с културни събития на Община Пловдив и се осъществява с финансовата подкрепа на общината.

Манол Пейков има особен талант да увлича хората в каузи, които изглеждат непосилни, преди да са започнали. Понякога успява, понякога пътят се оказва по-дълъг от очакваното. Но никога не остава отстрани с аргумента, че това не е негова работа. Вероятно защото за него думите не са само литература, а и начин да се задвижи нещо в света.

Издателят, преводачът, общественикът и политикът не винаги се побират в една и съща личност без търкания. При него търканията са част от пейзажа. Както и чувството за хумор, склонността към отклонения и умението да превърне и най-обикновен момент от живота в разговор за човешката природа, етиката и всичко човешко, което не ни е чуждо.

В „Успешните“ ще говорим за книгите и каузите, за доверието и неговата цена, за обществената енергия, за политиката и въобще за живота. И за онзи особен вид успех, при който не е достатъчно човек да си свърши работата добре. А е важно да убеди и други хора, че си струва.