Живещите в блокове № 35, 91, 95А, 207, 283 и 314 в район „Тракия“ вече могат да се радват на нови пейки пред част от входовете си – място за отдих, срещи и приятни разговори със съседите. Това съобщи районният кмет Георги Гатев в социалните мрежи.
„Инициативата е реализирана по желание на самите жители, след подадени писмени заявления до кмета на района и при осигурено 100% писмено съгласие от живущите във всеки вход. Новите места за сядане създават по-уютна среда около жилищните сгради и насърчават общуването между съседите„, коментира той.
По думите му добни малки подобрения допринасят за по-приятна и удобна среда в ежедневието на хората и показват как активността на гражданите може да води до реални резултати.
