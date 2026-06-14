Легендарни мюзикъли завладяват Балабановата къща

На 14 юни младата звезда на мюзикъла Валерия Василенко ще покори сцената на XVII Международен фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“ с едни от най-знаковите и обичани арии от легендарни мюзикъли. Сред тях са “ Магьосникът от Оз , “ Красавицата и звяра ”, “ Принцеса Анастасия ”, “ Клетниците ”, “ La La Land”, “ Кабаре ”, “ Моята прекрасна лейди ” и много други. Неин партньор в това музикално пътешествие в Балабановата къща е Виктория Василенко – една от най-изтъкнатите български пианистки, лауреат на редица национални и международни конкурси.

Валерия Василенко (2003) произлиза от семейството на музиканти. Завършва НМУ „Любомир Пипков”, София, в клас по пиано на проф. Илия Чернаев, с отличен успех. Номинирана е четирикратно за наградите на фондация „Енчо Керязов“ и четири поредни години е стипендиант на фондация „Америка за България“. През 2019 започва да се занимава сериозно и с поп и джаз пеене при Вики Алмазиду. Тази година завършва бакалавърска степен в Нов български университет, специалност „Поп и джаз пеене” с преподавател Вики Алмазиду, като паралелно изучава оперно пеене при Петър Данаилов и спортни танци при Лора Иванова. Възпитаничка е по актьорско майсторство на доц. д-р Нина Найденова.

ПИАНО – Носител е на тринадесет първи, седем втори и седем оценени награди като солов изпълнител от международни клавирни конкурси в България, Сърбия, Хърватия, Франция, Румъния, Словакия, Чехия, Италия, Австрия и Малта. Участвала е в представителни концерти в България, Италия и Словакия. Като камерен изпълнител – член на „Дуо ВИВА“ с Александър Иванов (маримба) е носител на четири първи, един специален и един ГРАН ПРИ от международни конкурси в България, Словения и Австрия. Участвала е в камерни концерти на „Пиано квартет Василенко“ в България, Австрия, Германия и Франция.

ПОП И ДЖАЗ ПЕЕНЕ – Като поп и джаз изпълнител е участвал в множество концерти и фестивали, като солист и като член на група. Носител е на две първи и една втора награда от международни вокални конкурси. Член е на група “Arrow”, с авторски песни, звучали по няколко радиостанции и БНТ1. Четири години е участник и стипендиант в майсторски клас на Вики Алмазиду в НБУ, където е удостоена с множество награди – изява в Джаз фестивала в Банско, две участия като солист на Биг бенда на БНР с диригенти Антони Дончев и Вили Стоянов в Студио1 на БНР, две участия в проекта „Соната 57“ в памет на Милчо Левиев в Пловдив и Варна, участие в Blues&Jazz Festival в Благоевград и др., а през 2025 г. се включва в майсторския клас и като помощник–преподавател. Със своята група “Arrow” взема участие във фестивала A to JazZ през юли 2021. През 2024 основава вокален дует с Боян Тодоров и заедно с Илия Лазаров (пиано) създава проекта „Cinema in Jazz“, който представя заедно с бенд в In The Mood Jazz Club, Art Bar 158, Swingin’ Hall, Oscar Club, и на Туристическото изложение „Уикенд Туризъм“ на площад „Свобода“, гр. Русе.

МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР – През 2022 г. получава ролята на Бел в мюзикъла „Красавицата и звяра“, добавена от Държавна опера Варна, с която се представя в спектакли във Варна, Бургас и София (зала 1 на НДК). През 2023 г. е избрана за ролята на Тина Ливану в операта-мюзикъл „Калас и Онасис“ от Христос Папагеоргиу, отново е поставена в Държавна опера Варна, с която се обявява във Варна, в Опера Тирана, Албания, в София (зала 1 на НДК), Габрово и Севлиево. През август 2023 г., спонсориран от Зонта клуб – София, участва в майсторски клас на Уест Енд в Лондон и в заключителния спектакъл в His Majesty’s Theatre. През 2024 г. се подготвя ролята на Елайза Дулитъл във възстановката на мюзикъла „Моята прекрасна лейди“, добавена от Държавна опера Пловдив. Тази година получава ролята на Моли Дженсън в мюзикъла „Дух“, добавен от Държавна опера Варна, с която се представя във Варна, Габрово и Банско. В края на 2024 г. е поканена от драматургата Майя Праматарова да участва като певица и пианистка, заедно с актрисите Василена Винченцо и София Бобчева, в представлението „Музиката на лицето“, част от програмата Театър+ на Народен театър „Иван Вазов“ с премиери през март 2025 г. През 2025 г. играе ролята на принцеса Жасмин в мюзикъла „Аладин“, добавена от Държавна опера Варна, с която се изявява във Варна и в София (зала 1 на НДК).

Виктория Василенко завършва НМУ „Любомир Пипков” – София в класа по пиано на Антонина Бонева (1999–2003) и проф. Стела Димитрова – Майсторова. Получава Бакалавърска степен към факултет „Музика” на Нов Български Университет. Паралелно с това завършва музикалният колеж „Кралица София” – Мадрид при проф. Дмитрий Башкиров, и Клавирната академия „Лаго ди Комо” – Италия. Артист е на музикалния колеж „Кралица Елизабет”, Ватерло (Белгия) в класа на проф. Луи Лорти и Аведис Коюмджиан. През юни 2019 завършва магистърска степен в Брюкселската Музикална Академия при проф. Боян Воденичаров.

Виктория е хоноруван преподавател към Клавирната катедра на Инструментален факултет и докторант в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ от 2019 г. Носител е на „Кристална лира“ за млад изпълнител за концертните сезони 2007-2008 и 2011-2012. Номинирана е за млад музикант на годината през 2009 г. През 2009 г. става Лауреат на Голямата януарска награда на фондация „Димитър Бербатов” за върхови постижения в областта на изкуствата. Стипендиант на фондация за млади таланти „Йордан Камджалов”, „1000 стипендии”, „Американска фондация за България”, „Св. св. Кирил и Методий”. През периода 2016/2018 Виктория печели Първа награда на международния конкурс „Джордже Енеску” (Букурещ, Румъния), победител е на клавирния конкурс-фестивал „Музикални четвъртъци” (Женева, Швейцария) и носител на престижната награда „Златен век” за млад музикант, с принос към културата и изкуството в България. През април 2017 Виктория е поканена за член на журито на Международен конкурс за изпълнение на немска и австрийска музика – Бургас. През октомври 2017 г. се провежда майсторски клас в НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив, като част от МФ „Дни на музиката в Балабановата къща”. През 2020 г. изнася майсторски клас в Colegiul de Muzica Sigismund Toduta в Клуж, Румъния, организиран от МФ „Джордже Енеску“. От юли 2019 е гост преподавател по пиано и камерна музика в Лятната музикална академия и фестивал „Музика Мунди” във Ватерло, Белгия. През 2020 г. Виктория е отличена със „Златно перо“ за принос към българската култура и изкуство и става носител на първата голяма награда на дарителски фонд „13 век България“ за подкрепа на българските таланти в областта на съвременната наука и изкуство. Концертира на сцени като BOZAR, Flagey, Chateau du Lac, Ghent Opera House, Piano’s Maene (Белгия), Alte Oper (Франкфурт, Германия), Auditorio Nacional (Мадрид) и Palau de Musica (Барселона, Испания) и много други. Солист е на: Брюкселски камерен оркестър, Валонски камерен оркестър (реж. Франк Брале), Кралски филхармоничен оркестър на Севиля (реж. Джон Акселрод), Камерен оркестър на Линкълнууд (САЩ), Кралски филхармоничен оркестър на Ливърпул (Англия), Филхармоничен оркестър „Джордже Енеску”, Симфоничен оркестър на Биел (Швейцария), с който записва диск за проекта „Mozart double” през март 2019 г. и много други.

Международният фестивал “Дни на музиката в Балабановата къща” е част от Културния календар на Община Пловдив и е носител на престижните отличия “Музикален проект на годината”, Награда “Пловдив” за музика, Златен медал от Министерството на културата и Награда „Златно перо“ за принос към българската култура и изкуство. Той е трикратно удостоен с Лейбъл „Европейски фестивал“ на Европейската фестивална асоциация.

Фестивалът се осъществява с подкрепата на Община Пловдив, Министерство на културата, Фондация Музикартисимо , Австрийски културен форум и др .

Билети за концертите – онлайн в мрежата на Ивентим.бг и на място 1 час преди концертите. Пълна програма в сайта на фестивала: www.musicartissimo.com