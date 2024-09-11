Класика оглася Братската могила на 12 септември

За първи път на открита сцена пред Братската могила Опера Пловдив ще изпълни камерен концерт, озаглавен „Малка нощна музика“, по покана на район „Западен“.

Събитието ще е на 12 септември (четвъртък) от 19:30 ч.

Организаторите канят пловдивчани и гости на града да се насладят на любими класически произведения на Моцарт, Вивалди, Хендел, Щраус, Пучини, Бах, Чайковски и др. Под диригентството на маестро Драгомир Йосифов талантливите сопрани Вера Гиргинова и Евгения Ралчева ще развълнуват публиката със своите лирични и експресивни гласове, като красиво допълнение ще бъде изпълнението на флейта на солистката Дамяна Димитрова.

Камерният концерт е част от Културния календар на район „Западен“, който насърчава популяризирането на различните видове изкуства. Той се реализира и с подкрепата на Mall Plovdiv.

Зрителите ще имат възможността да се докоснат до живото оперно изкуство в продължение на повече от един час.

Входът за събитието е свободен, като са осигурени 150 седящи места за публиката, която ще получи и много приятни изненади.