Кършияка будува заради среднощно техно парти

Хиляди жители на Кършияка будуваха насилствено тази нощ, заради шумно денс парти на открито в хотел „Санкт Петербург“. Тежък бас, натрапчиви електронни и латино бийтове, шумен диджей и екзалтирани купонджии оглушиха половината район Северен до късно в неделя, като терорът продължи далеч след полунощ.

Невъобразимият среднощен техно тътен се чуваше изключително силно и на северния бряг на река Марица, и на бул. „Дунав“, а тормозът над гражданите се случваше въпреки обажданията на 112.

Авторът на този текст е един от гражданите, подали сигнал за нарушаването на обществения ред на националния номер за спешни повиквания. Никой не отговори на множеството позвънявания на дежурния телефон на Трето районно. 40 минути след полунощ на дежурния телефон на областната дирекция на полицията обясниха, че сигнали за силен шум в Северен на 112 към този момент няма излезли в националната система за спешни повиквания, въпреки че малко преди това такива бяха подадени. От дирекцията се ангажираха да се свържат с колегите си от районното в Кършияка.

Днес потърсихме информация относно случилото се чрез пресцентъра на пловдивската полиция. От там ни информираха, че дежурните екипи на Трето районно са получили общо три идентични сигнала от различни хора за силен шум от района на хотел „Санкт Петербург“, от бар Мемо. Първият е бил около полунощ, като на място е бил изпратен патрул. Нарушения не са били констатирани, казват от пресцентъра, позовавайки се на информацията от Трето районно. Вторият сигнал е 17 минути след полунощ, но дежурните полицаи не са успели да реагират, тъй като са били по сигнал за друго произшествие. 40 минути след полунощ е имало и трети сигнал за силен шум от зоната на „Санкт Петербург“, като на място са се отзовали и служители на Специализирани сили. Управата на Мемо била предупредена за музиката.