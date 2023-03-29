Благотворителната организация набира доброволци, които да помогнат за каузата

Католическа благотворителна организация „Каритас Витания“ – Пловдив започва великденска кампания за набиране на храна за хора в неравностойно положение. Инициативата носи името „Обяд за ближния“ и е естествено продължение на постоянното раздаване на храна, което се случва в Хуманитарния център на организацията в града, два пъти месечно.

Услугата предлага системно подсигуряване на хранителни пакети за хора с различни здравословни проблеми, поради което не са в състояние да готвят; за бездомни хора или такива, живеещи в крайна бедност; за граждани в пенсионна възраст, които нямат условия да готвят или трудно осигуряват прехраната си. Съдържанието на пакетите е разнообразно. Те включват консервирани готвени храни, лютеница, хляб, сладко, кроасани, вафли, бисквити, прясно и кисело мляко (UHT), кашкавал, сирене и други продукти със срок на годност поне един месец или готови за директна консумация.

Специално за Великден, кампанията се разширява на територията на няколко големи хранителни вериги – „МЕТРО 1“ и „Лекси“ в ТЦ Гранд, където ще има поставени специализирани кошници, непосредствено до касите, в които всеки може да остави своето дарение. Акцията ще продължи от 1 април до Възкресение Христово.

За целта „Каритас Витания“ набира и доброволци, които биха се включили в раздаване на информационни флаери в търговските обекти или в разпределянето, пакетирането и даряването на пакетите.

Всеки, който би искал да се включи в благородната кауза, може да се свърже с екипа на организацията в Пловдив на e-mail: plovdiv.caritas@gmail.com или на телефон: 0884 330 177.