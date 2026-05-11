Как младите хора виждат Небет тепе?

Осмото издание на образователно-културния проект #Пространство Култура събира тази година талантливи ученици от пловдивските гимназии около темата „Крепостта на Небет тепе през погледа на младите“.

Младите творци ще представят своето виждане за Небет тепе като живо културно пространство чрез фотографии, плакати, литературни текстове и презентации на идеи за привличане на туристи.

Проектът се реализира с цел да насърчи активното отношение на младите хора към културното наследство и съвременното му значение. Изложбите и презентациите се работиха по време на специални уъркшопове и ще бъдат представени на заключително събитие на 16 май в залата на Общински съвет Пловдив.

Проектът се реализира от Център за опит и идеи Salve с финансовата подкрепа на Община Пловдив.