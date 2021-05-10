Изтича крайният срок за подаване на заявления за прием в I група на детските градини

Крайният срок за подаване на заявления за първо класиране за прием в първа група на общинските детски градини за децата родени през 2018 г. за учебната 2021/2022 г. изтича на 11 май в 23:59 часа. Документи се подават чрез онлайн системата на Община Пловдив – http://dz-priem.plovdiv.bg/.

На 11 май изтича и срокът за последни промени в данните по подадените заявления. При промяна на обстоятелствата, посочени в документа, родителят е длъжен да актуализира данните и да създаде ново заявление, анулирайки предходното.

За улеснение на родителите системата позволява да се съпоставят броя свободни места и съответния брой чакащи за тях, разпределени по сбора от събраните точки в заявленията за кандидатстване. Статистическите данни се променят в реално време според подадените заявления и се визуализират в панела със свободни места в менюто „чакащи класиране“.

При подаването на заявленията за кандидатстване следва много внимателно да подбират, критериите, които носят определен брой точки, защото всеки избран критерий ще трябва да бъде доказан при записването. В противен случай класирането ще бъде анулирано.

За помощ на родителите в раздела „Кандидатстване“ има подробно видео с необходимите стъпки за подаване на заявления, въпреки че електронната система е направена така, че да има много подпомагаща информация и уточнения при въвеждане на данните.

Източник: Пресцентър на Община Пловдив