Изчистиха входно-изходните артерии и спирките за Съединението

По повод предстоящото честване на Деня на Съединението – 6 септември, екипите на ОП „Чистота“ извършиха цялостно почистване на всички входно-изходни артерии на града. Дейностите обхванаха машинно метене и измиване на пътните платна, почистване на трева, събиране на отпадъци от тротоари и прилежащи пространства.

Измити и почистени са автобусните спирки по основни булеварди и ключови артерии като бул. „Цар Борис Трети Обединител“, бул. „Източен“, бул. „Менделеев“, бул. „Найчо Цанов“, бул. „Санкт Петербург“ и др.

„ОП „Чистота“ ще продължи системно да следи и поддържа хигиената по основните булеварди, улици и прилежащи пространства, като полага постоянни усилия за опазването на чистотата и добрия облик на града“, коментира директорът инж. Десислава Георгиева.