Италиански бранд за мъжка мода влиза в България с магазин в Пловдив

Популярният италиански бранд за мъжка мода от Рим – Dan John, влиза в България. Първият магазин вече работи и се намира в Мол Пловдив, на партера.

„Предстои да влезем в София, Варна и Бургас, като в момента се водят преговори за локациите“, заяви Мартин Геновски, представителят на мастер франчайза за България.

Dan John е италиански премиум бранд за мъжко ежедневно, елегантно и официално облекло. Оперира в над 220 магазина в Европа, Близкия изток и Азия. Марката започва експанзия на Балканите, като тя вече присъства в Сърбия, Хърватия, Северна Македония, Словения и Черна гора. Предстои откриването на магазини и в Румъния.

Марката се отличава с оригинална линия, прецизна изработка, внимание към детайла и умерени цени във високия клас мъжка мода, т. нар. „тих лукс“, подчерта Мартин Геновски. Dan John предлага широка гама от продукти, от изчистен стил до елегантност. На базата на текущите модни тенденции комбинира цветове и материали, които създават незабравим имидж в мъжките модни среди. „Ние създаваме цялостни мъжки визии, където костюми, аксесоари и обувки се смесват безпроблемно, за да ви обгърнат в елегантност, водейки ви със стил по пътя към успеха“, каза Мартин Геновски. Магазините на DAN John представят комбинация от простор и изисканост с иновативна концепция за мъжкия гардероб.

Dan John вече има над 220 магазина в Европа, Близкия изток и Азия. Компанията е основана през 2013 г. в Рим от Джовани дела Рока и Хана Раках.