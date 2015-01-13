Градът

Идея за лифт на Бунарджика наежи природозащитници и архитекти

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:39ч, вторник, 13 януари, 2015
9 144 Преди по-малко от минута

Изработените по поръчка на общината планове за управление на тепетата ще бъдат дискутирани тази вечер на обществен дебат в пленарната зала на общинския съвет. Публичният диспут стартира точно в 17ч., като се очаква да прехвърчат много искри. Основно заради една идея, за която изготвеният план за управление на Бунарджика дава зелен светофар- изграждането на лифт на тепето. Хрумката за въжено съоръжение, което да свързва булевард Руски с върха на хълма се появи преди много години, но днес явно отново е на дневен ред. Това обаче никак не се харесва на природозащитници и много ландшафтни архитекти, според които лифтът ще убие уникалното природно образование. Те ще изкажат съображенията си довечера, а Под тепето ще ви запознае детайлно с общественото обсъждане.
 
 
 

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:39ч, вторник, 13 януари, 2015
9 144 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

9 коментари

  1. Поддръжката на тепетата и залесяването ще ги направят атрактивни , не поредната глупост на шайка самозабравили се архитекти под чадъра на Тотев.

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  3. С приятелчета сме си говорили за лифт ,ама между тепетата. От едно до друго. Не знам колко природосъобразна е тази идея (надявам се да разясните) ,но бих я подкрепил

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  4. Едно такова съоръжени не може да унищожи нищо от прородата, напротив, ще я запази, защото хората няма да ходят по цветята, а ще минават над тях!!! Ако общината възстанови големия Бунарджик и бюфета на върха, хората ще я благославят!

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  8. Изисква точно две площадки за слизащи и качващи се! Не трябва главоломна сеч или каквото и да е било! Стига да е добре изпълнено, ще направи тепето още по-посещавано и атрактивно, не само за чужденци, но и за нас пловдивчаните 🙂

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