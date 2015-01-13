Идея за лифт на Бунарджика наежи природозащитници и архитекти
Изработените по поръчка на общината планове за управление на тепетата ще бъдат дискутирани тази вечер на обществен дебат в пленарната зала на общинския съвет. Публичният диспут стартира точно в 17ч., като се очаква да прехвърчат много искри. Основно заради една идея, за която изготвеният план за управление на Бунарджика дава зелен светофар- изграждането на лифт на тепето. Хрумката за въжено съоръжение, което да свързва булевард Руски с върха на хълма се появи преди много години, но днес явно отново е на дневен ред. Това обаче никак не се харесва на природозащитници и много ландшафтни архитекти, според които лифтът ще убие уникалното природно образование. Те ще изкажат съображенията си довечера, а Под тепето ще ви запознае детайлно с общественото обсъждане.
9 коментари
Поддръжката на тепетата и залесяването ще ги направят атрактивни , не поредната глупост на шайка самозабравили се архитекти под чадъра на Тотев.
Това е доста глупава идея !?! пак ще натравите общинарска схем 50% за проект 50% за джоб парасъ хахахахах
С приятелчета сме си говорили за лифт ,ама между тепетата. От едно до друго. Не знам колко природосъобразна е тази идея (надявам се да разясните) ,но бих я подкрепил
Едно такова съоръжени не може да унищожи нищо от прородата, напротив, ще я запази, защото хората няма да ходят по цветята, а ще минават над тях!!! Ако общината възстанови големия Бунарджик и бюфета на върха, хората ще я благославят!
Ако ще е лифт, по-добре да е от северната страна на Младежкия хълм и под него да се изгради ски писта
Тепето си е посещавано и без лифт. Не изисква кой знае какви усилия и време, за да се изкачи човек до върха. Лифтът е излишен.
Няма такива дебили като природозащитниците, който не вярва до отиде на Кара Дере.
Изисква точно две площадки за слизащи и качващи се! Не трябва главоломна сеч или каквото и да е било! Стига да е добре изпълнено, ще направи тепето още по-посещавано и атрактивно, не само за чужденци, но и за нас пловдивчаните 🙂
А стълбовете за въжето? А просеката за стълбовете?