Идея за лифт на Бунарджика наежи природозащитници и архитекти

Изработените по поръчка на общината планове за управление на тепетата ще бъдат дискутирани тази вечер на обществен дебат в пленарната зала на общинския съвет. Публичният диспут стартира точно в 17ч., като се очаква да прехвърчат много искри. Основно заради една идея, за която изготвеният план за управление на Бунарджика дава зелен светофар- изграждането на лифт на тепето. Хрумката за въжено съоръжение, което да свързва булевард Руски с върха на хълма се появи преди много години, но днес явно отново е на дневен ред. Това обаче никак не се харесва на природозащитници и много ландшафтни архитекти, според които лифтът ще убие уникалното природно образование. Те ще изкажат съображенията си довечера, а Под тепето ще ви запознае детайлно с общественото обсъждане.





