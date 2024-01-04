Хванаха 1274 шофьори в нарушения по празниците

По време на интензивните проверки, обхванали периода от 22 декември до 1 януари, екипи на сектор „Пътна полиция” от пловдивската дирекция на МВР са установили общо 1274 нарушения на Закона за движение по пътищата, съобщиха от полицията.

Съставените актове са 226. Издадени са и 1048 глоби с фиш, от които 416 за превишения на скоростните режими, 3 – за непредставена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” и 629 – за други извършени нередности от участници в движението.

През периода са засечени шестима шофьори, употребили алкохол, като срещу трима от тях са започнати бързи производства за отчетена концентрация над 1,2 промила. Установен е и един водач под въздействие на наркотични вещества.