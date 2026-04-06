График за миенето на пловдивските улици от 06 до 10 април

Редовното машинно метене и миене на улиците в Пловдив продължава. Екипите работят по предварително утвърден маршрутен график, но в зависимост от метеорологичните условия са възможни промени.

Машинно миене с маркуч

Район Център-център

На 06 април (понеделник) – ул. „Княз Александър I-ви Батенберг“ – от „Римски стадион“ до ресторант за бързо хранене „Макдоналдс“

На 07 април (вторник) – ул. „Княз Александър I-ви Батенберг“ – от ресторант за бързо хранене „Макдоналдс“ + пресечката на ул. „Патриарх Евтимий“ пред Община Пловдив до „Сладоледена къща“

На 08 април (сряда) – ул. „Княз Александър I-ви Батенберг“ – от „Централна поща“ до „Площад централен“ – включително

На 09 април (четвъртък) – ул. „Райко Даскалов“ – от „Римски стадион“ до подлеза на аптека „Марица“

Район Център – запад

На 06 април (понеделник) – ул. „Кавала“, ул. „Филип Македонски“ – от бул. „Васил Априлов“ до ул. „Кардам“, ул. „Тракия“ – от бул. „Васил Априлов“ до ул. „Христо Станчев“, ул. „Кардам“, ул. „Христо Станчев“, ул. „Сатурн“, ул. „Бузлуджа“, бул. „Христо Ботев“ от № 1 до № 39 – локално

На 07 април (вторник) – ул. „Велико Търново“ – от бул. „Руски“ до бул. „Васил Априлов“, ул. „Радецки“ – от ул. „Велико Търново“ до ул. „Любен Каравелов“, ул. „Тракия“ – от бул. „Руски“ до бул. „Васил Априлов“, ул. „Филип Македонски“ – от бул. „Руски“ до бул. „Васил Априлов“, ул. „Йордан Йовков“ – от ул. „Любен Каравелов“ до ул. „Филип Македонски“

На 08 април (сряда) – ул. „Захари Стоянов“ – от ул. „Гладстон“ до ул. „Иван Андонов“, ул. „Йоаким Карчовски“, ул. „Иван Андонов“, ул. „Йордан Йовков“ – от ул. „Любен Каравелов“ до ул. „Иван Андонов“, ул. „Радецки“ – от ул. „Гладстон“ до ул. „Любен Каравелов“, ул. „Драган Цанков“ – от ул. „Иван Андонов“ до ул. „Любен Каравелов“

На 09 април (четвъртък) – ул. „Младост“, ул. „Лагадина“, ул. „Ангиста“, ул. „Кресна“, ул. „Доктор Киро Добрев“, ул. „Ниш“

Район Център – изток

На 06 април (понеделник) – ул. „Стойчо Мушанов“, ул. „Петко Д. Петков“

На 07 април (вторник) – ул. „Родопи“, ул. „Мали Богдан“, ул. „Граф Игнатиев“, ул. „Марин Дринов“

На 08 април (сряда) – ул. „Иларион Макариополски“, ул. „Богомил“, ул. „Петко Д. Петков“ – от „Военна Болница“ към ул. „Богомил“, ул. „Хан Аспарух“

На 09 април (четвъртък) – ул. „Антон Тайнер“, ул. „Доктор Владо“, ул. „Славянска“, ул. „Борислав“

Машинно миене с дюзи

Всекидневно от 06 до 10 април (от понеделник до петък): надлез „Родопи“ – с 3-те подхода, бул. „Санкт Петербург“ – от бул. „Източен“ до надлез „Родопи“, ул. „Найчо Цанов“ – от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Асеновградско шосе“, ул. „Менделеев“ и бул. „Асеновградско шосе“ (западното платно) – до бул. „Цар Симеон“, бул. „Цар Борис III Обединител“ – от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Марица-юг“ (двете платна); бул. „Христо Ботев“, бул. „Източен“ (западното платно) – от бул. „Санкт Петербург“ до бул. „Марица-юг“, бул. „Шести септември“ – от бул. „Източен“ до бул. „Копривщица“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ – от бул. „Източен“ до „Цар Борис III Обединител“, ул. „Богомил“ – от бул. „Източен“ до ул. „Петко Д. Петков“, ул. „Петко Д. Петков“, ул. „Света Петка“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Авксентий Велешки“, бул. „Руски“, моста на Герджика, бул. „Марица-юг“ – от бул. „Източен“ до бул. „Копривщица“, ул. „Христо Г. Данов“ – от площад „Римски стадион“ до бул. „Руски“, ул. „Гладстон“, бул. „Васил Априлов“ – от моста над река Марица до Централна гара, бул. „Пещерско шосе“ – от бул. „Васил Априлов“ до бул. „Копривщица“, ул. „Любен Каравелов“, бул. „Копривщица“, бул. „Свобода“, вътрешното платно на бул. „Свобода“, ул. „Захари Стоянов“ – от ул. „Гладстон“ до ул. „Пещера“, ул. „Пещера“ – от ул. „Захари Стоянов“ до бул. „Васил Априлов“.

На 06, 08 и 10 април (понеделник, сряда и петък): ул. „Родопи“ – от бул. „Княгиня Мария Луиза“ до бул. „Христо Ботев“, ул. „Капитан Райчо“, ул. „Леонардо да Винчи“, ул. „Граф Игнатиев“, ул. „Мали Богдан“, ул. „Марин Дринов“, ул. „Цар Иван Срацимир“, ул. „Райно Попович“, ул. „Цар Асен“, ул. „Цанко Дюстабанов“ – от бул. „Цар Борис III Обединител“ до ул. „Авксентий Велешки“, ул. „Кръстьо Пастухов“, ул. „Д-р Г. М. Димитров“, ул. „Кракра“, ул. „Крали Марко“, ул. „Преслав“, ул. „Дондуков“, ул. „Александър Екзарх“, ул. „Густав Вайганд“, ул. „Петьофи“, ул. „Виктор Юго“, ул. „Божидар Здравков“, ул. „Петко Ю. Тодоров“, ул. „Ген. Данаил Николаев“, ул. „Младежка“, ул. „Пенчо Славейков“, ул. „Драган Цанков“ – на запад от бул. „Руски“, ул. „Тракия“ – западно от бул. „Руски“, ул. „Филип Македонски“ – на запад от бул. „Руски“, ул. „Велико Търново“ – западно от бул. „Руски“.

На 07 и 09 април (вторник и четвъртък): площад „Понеделник пазар“, кв. „Капана“ – ул. „Железарска“, ул. „Йоаким Груев“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“, ул. „Бетовен“, ул. „Опълченска“, ул. „Петко Каравелов“, ул. „Скайлер“, ул. „Софроний Врачански“, ул. „Свети Климент“, ул. „Димитър Цончев“, ул. „Юрий Венелин“, ул. „Ангел Кънчев“, ул. „Цар Калоян“, ул. „Елиезер Калев“, ул. „Стефка Николова“, ул. „Хан Кубрат“, ул. „Висла“, ул. „Четвърти януари“; вътрешнокварталните улици в карето между бул. „Руски“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Копривщица“ и бул. „Марица-юг“.

На 08 и 10 април (сряда и петък): ул. „Иван Перпелиев“ – от ул. „Петко Д. Петков“ до площад „Възраждане“.

На 07 април (вторник): ул. „Апостол Узунов“, ул. „Балкан“ – от ул. „Цар Иван Шишман“ до ул. „Мортагон“, ул. „Митрополит Панарет“ – от бул. „Княгиня Мария Луиза“ до бул. „Шести септември“, ул. „Цанко Дюстабанов“ – от ул. „Авксентий Велешки“ до автогара „Юг“, ул. „Булаир“, ул. „Екзарх Йосиф“.

На 08 април (сряда): ул. „Весела“, ул. „Стойчо Мушанов“ – от бул. „Източен“ до ул. „Цар Иван Шишман“, ул. „Никола Войводов“ – от бул. „Шести септември“ до бул. „Марица“, ул. „Мадара“, ул. „Велико Търново“ – до бул. „Руски“, ул. „Одрин“, ул. „Антон Безеншек“, ул. „Тракия“ – от ул. „Авксентий Велешки“ до бул. „Руски“, ул. „Филип Македонски“ – източно от бул. „Руски“, ул. „Драган Цанков“ – източно от бул. „Руски“.

На 09 април (четвъртък): ул. „Асен Златаров“.

На 10 април (петък): ул. „Георги Мамарчев“.

Район „Южен”

Машинно миене с маркуч

От 06 до 09 април (от понеделник до четвъртък) – кв. „Остромила, кв. „Беломорски“, ул. „Модър“

Машинно миене с дюзи

Всекидневно от 06 до 10 април (от понеделник до петък): ул. „Кукленско шосе“ – от бензиностанцията OMV до табелата за край на Пловдив, бул. „Александър Стамболийски“ – от ул. „Кукленско шосе“ до ул. „Коматевско шосе“, бул. „Никола Вапцаров“ – от бул. „Цар Борис III Обединител“ до ул. „Коматевско шосе“, бул. „Македония“ – от Бетонния мост до магазин „Лидъл“), ул. „Стефан Стамболов“ и ул. „Асен Христофоров – от бул. „Никола Вапцаров“ до ул. „Поручик Въльо Стефов“, ул. „Пере Тошев“ – от бул. „Никола Вапцаров“ до бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Братя Бъкстон“ – от ул. „Даме Груев“ до бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Коматевско шосе“ – от бул. „Никола Вапцаров“ до околовръстното шосе, ул. „Захаридово“ – от ул. „Коматевско шосе“ до околовръстното шосе, ул. „Обнова“, ул. „Димитър Талев“ – от бул. „Македония“ до кръстовището за кв. „Беломорски“, ул. „Бяло море“, ул. Калиакра – от ул. „Бяло море“ до ул. „Акад. Петър Динеков“, ул. „Акад. Петър Динеков“, ул. „Беломорска“, ул. „Остромила“.

На 06, 08 и 10 април (понеделник, сряда и петък): ул. „Поручик Въльо Стефов“ – от ул. „Димитър Талев“ до бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Славееви гори“ – от ул. „Димитър Талев“ до ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Георги Икономов“ – от ул. „Стефан Стамболов“ до ул. „Околчица“, ул. „Георги Кирков“, ул. „Михалаки Георгиев“ – от бул. „Никола Вапцаров“ до ул. „Георги Икономов“, ул. „Михалаки Георгиев“ – от ул. „Петър Стоев“ до бул. „Никола Вапцаров“, ул. „Константин Нунков“ – от ул. „Димитър Талев“ до ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Бугариево“, ул. „Кичево“, ул. „Даме Груев“, ул. „Скопие“, ул. „Охрид“.

На 07 и 09 април (вторник и четвъртък): развръзките на надлез „Родопи“ – ул. „Бачо Киро“, продължава до завоя на Пожарната, ул. „Братя Шкорпил“, „Оазис 4“, ул. „Димо Хаджидимов“, ул. „Кукуш“, ул. „Трети март“, бул. „Македония“ – локалното платно.

Район „Източен”

Машинно миене с маркуч

На 06 и 07 април (понеделник и вторник) – ул. „Георги Странски“

На 08, 09 и 10 април (сряда, четвъртък и петък) – ул. „Радко Димитриев“

Машинно миене с дюзи

Всекидневно от 06 до 10 април (от понеделник до петък): моста на Адата, бул. „Шести септември“ – от бул. „Източен“ до бул. „Княгиня Мария Луиза“ – от бул. „Освобождение“ до бул. „Източен“, бул. „Източен” – източно платно, бул. „Княгиня Мария Луиза”, бул. „Освобождение” – западното платно, бул. „Санкт Петербург” – северното платно, ул. „Лев Толстой”, ул. „Богомил” – от ул. „Лев Толстой“ до №99, ул. „Ралица“, ул. „Марин Дринов“ – от ул. „Ралица“ до бул. „Източен“, ул. „Славейна“ – от ул. „Марин Дринов“ до ул. „Братя Свещарови“, ул. „Зорница“ – от ул. „Славейна“ до ул. „Арх. Камен Петков, бул. „Марица-юг“ – от бензиностанция „Шел“ до ул. „Крайна”, ул. „Генерал Радко Димитриев”, северното платно на бул. „Цариградско шосе” и надлез „Скобелева майка“, ул. „Удроу Уилсън”, ул. „Герлово“, ул. „Лотос“, ул. „Вратцата“, ул. „Ландос“, ул. „Крайна“, ул. „Калина“ – от ул. „Крайна“ до ул. „Крайречна“, ул. „Крайречна“, ул. „Батак“ – от ул. „Крайна“ до ул. „Крайречна“, ул. „Храбрец“.

На 06, 08 и 10 април (понеделник, сряда и петък): улиците втора категория в кв. „Каменица“, кв. „Гладно поле“, кв. „Изгрев“ и кв. „Столипиново“.

На 07 април (вторник): улиците трета категория в кв. „Каменица“ и кв. „Гладно поле“.

На 09 април (четвъртък): ул. „Орловец“ и ул. „Арчарица“, улиците трета категория в кв. „Изгрев“.

Район „Тракия”

Машинно миене с маркуч

На 06 април (понеделник) – ул. „Вълко Шопов“

На 07 и 08 април (вторник и сряда) – ул. „Маестро Георги Атанасов“

На 09 април (четвъртък) – ул. „Поп Ангел Чолаков“

На 10 април (петък) – ул. „Андрей Ляпчев“

Машинно миене с дюзи

Всекидневно от 06 до 10 април (от понеделник до петък): източната страна на ул. „Менделеев“ и бул. „Асеновградско шосе“ – от Аграрния университет до бул. „Цар Симеон“, бул. „Санкт Петербург“ – южната страна, ул. „Проф. Цветан Лазаров“, бул. „Цар Симеон“, ул. „Нестор Абаджиев“, ул. „Недялка Шилева“ – от бул. „Цар Симеон“ до Пожарната, бул. „Освобождение“, ул. „Георги Данчов“, южната страна на бул. „Цариградско шосе“ плюс локалното платно, ул. „Хан Крум“, ул. „Ягодовско шосе“, бул. „Княз Борис I“, ул. „Съединение“, бул. „Асеновградско шосе“ – от бул. „Цар Симеон“ до Асеновградския надлез, ул. „Недялка Шилева“ – от бул. „Цар Симеон“ до бул. „Освобождение“, бул. „Шипка“.

На 06, 08 и 10 април (понеделник, сряда и петък): ул. „Димитър Кудоглу“, ул. „Георги Цариградски“, ул. „Теофан Райнов“, ул. „Вълко Чалъков“, ул. „Поручик Боян Ботев“, ул. „Димитър Ризов“ – от ул. „Поручик Боян Ботев“ до бул. „Освобождение“, ул. „Пеньо Пенев“ – от ул. „Поручик Боян Ботев“ до бул. „Освобождение“, ул. „Иван Стоянович“ – ул. „Пеньо Пенев“, ул. „Маестро Георги Атанасов“, ул. „Вълко Шопов“, ул. „Бранислав Велешки“, ул. „Поп Ангел Чолаков“, ул. „Александър Терзиев“, ул. „Гочо Грозев“, ул. „Ванче Михайлов“, ул. „Братан“, ул. „Ангел Коджаманов“, ул. „Ген. Константин Кесяков“, ул. „Генерал Дандевил“, ул. „Петър Горанов“, ул. „Григор Божков“, ул. „Цар Светослав Тертер“, ул. „Българка“.

На 07 и 09 април (вторник и четвъртък): микрорайони А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, А9, А10, А11, А12 и А13.

На 06 април (понеделник): алеите в парк „Лаута“.

Район „Северен”

Машинно миене с маркуч

На 06, 07 и 08 април (понеделник, вторник и сряда) – бул. „Васил Левски“

На 09 и 10 април (четвъртък и петък) – бул. „Северен“

Машинно миене с дюзи

Всекидневно от 06 до 10 април (от понеделник до петък): бул. „България“ – от моста на Адата до 4-ти километър, от бул. „България“ до комплекс „Марица Гардънс“, пред ПУ „Паисий Хилендарски“, от бул. „България“ до кръвопреливния център, бул. „Васил Априлов“, бул. „Марица-север“ – около магазин „Лекси“, ул. „Георги Бенев“, ул. „Напредък“, ул. „Дилянка“, ул. „Победа“, ул. „Рогошко шосе“ – от траурен парк „Север“ до моста Адата, бул. „Цар Борис ІІІ Обединител“, бул. „Дунав“, ул. „Васил Левски“, ул. „Брезовско шосе“, бул. „Северен“, ул. „Стефан и Обрейко Обрейкови“, ул. „Барикадите“, ул. „Огражден“.

На 06, 08 и 10 април (понеделник, сряда и петък): ул. „Ян Хус“, ул. „Панталей Генов“, ул. „Петър Шилев“, ул. „Факел“, ул. „Генерал Кутузов“, ул. „Деница“ ул. „Гороцвет“, ул. „Лайка“, ул. „Борба“, ул. „Милеви скали“, ул. „Достоевски“, ул. „Колю Фичето“, ул. „Сакар планина“, ул. „Райна княгиня“, ул. „Филипово“, ул. „Иван Рилски“ – от ул. „Победа“ до ул. „Васил Левски“, ул. „Средец“ – от ул. „Иван Рилски“ до бул. „Дунав“.

На 07 април (вторник): ул. „Ален мак“, ул. „Чучулига“, ул. „Поп Тодор Евтимов“, ул. „Васил Урумов“, ул. „Добрин Петков“, ул. „Никола Войновски“, ул. „Полет“, ул. „Брезовска“, ул. „Стара планина“, ул. „Полковник Сава Муткуров“, ул. „Карловска“, ул. „Ильо войвода“.

На 09 април (четвъртък): ул. „Тиса“, ул. „Средна гора“, ул. „Петрохан“, ул. „Оборище“, ул. „Белград“, площад „Антон Чехов“, ул. „Мизия“.

Район „Западен”

Машинно миене с маркуч

На 06 април (понеделник) – ул. „Рая“, бул. „Пещерско шосе“

На 07 април (вторник) – ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Царевец“

На 08 април (сряда) – бул. „Свобода“, ул. „Владивосток“

На 09 април (четвъртък) – бул. „Шести Септември“, ул. „Ясна поляна“

На 10 април (петък) – ул. „Елин Пелин“, ул. „Борис Петров“

Машинно миене с дюзи

Всекидневно от 06 до 10 април (от понеделник до петък): Коматевския транспортен възел (КТВ), бул. „Копривщица” – от КТВ до бул. „Свобода”, бул. „Пещерско шосе” – от бул. „Копривщица” до ул. „Елин Пелин”, ул. „Елин Пелин” – от бул. „Пещерско шосе” до ул. „Просвета”, ул. „Борис Петров” – от ул. „Просвета” (юг) до ул. „Елена”, ул. „Елена” – от ул. „Борис Петров” до ул. „Елин Пелин” и обратно, ул. „Солунска” – от ул. „Царевец” до ул. „Юндола”, ул. „Владивосток” – от ул. „Ясна поляна” до бул. „Пещерско шосе”, бул. „Свобода” – от бул. „Копривщица” до ул. „Царевец”, бул. „Шести септември” – от бул. „Копривщица” до моста на Гребния канал, ул. „Кръстьо Раковски“ – от бул. „Свобода“ до ул. „Генерал Никола Иванов“, ул. „Перущица” – от бул. „Свобода” до бул. „Пещерско шосе”, ул. „Ясна поляна” – от бул. „Копривщица” до ул. „Владивосток”, ул. „Равнища”, ул. „Ранилист”, ул. „Рая“, ул. „Явор” – от бул. „Пещерско шосе” до ул. „Вечерница”.

На 06, 08 и 10 април (понеделник, сряда и петък): ул. „Дарвин“, ул. „Чернишевски“, ул. „Тургенев“, ул. „Акация“, ул. „Гарибалди“, ул. „Знаме“, ул. „Митрополит Максим“, ул. „Ген. Никола Иванов“, ул. „Инж. Стефан Христов Гешов“, ул. „Кръстьо Раковски” – от ул. „Ген. Никола Иванов” до бул. „Пещерско шосе”, ул. „Лерин“, ул. „София“, ул. „Димитър Страшимиров“, ул. „Йордан Гавазов“, ул. „Генерал Колев“, ул. „Копривките“, ул. „Силистра“, ул. „Иван Ст. Гешев“, ул. „Ружа“, ул. „Момина сълза“, ул. „Вечерница“, ул. „Бряст“, ул. „Росен“, ул. „Юндола“, ул. „Звезда“.

На 07 и 09 април (вторник и четвъртък): вътрешноквартални улици.

На 07 април (вторник): ул. „Вегетарианска“, ул. „Албена“, ул. „Татковина“, ул. „Западна“, ул. „Заря“, ул. „Мир“.

На 10 април (петък): алеите в парк „Отдих и култура“.