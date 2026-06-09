Фенове на Иво Димчев се включват в концерта му на Античния

Дългоочакваният концерт на талантливия и ексцентричен артист Иво Димчев вече е съвсем близо. Изпълнителят ще стъпи за първи път на сцената на Античния театър за „Една вечер с Иво Димчев“ и неговия бенд тази сряда, на 10 юни. Вечерта обещава да е неповторима – Димчев и неговия професионален бенд обещават специален интимен концерт, който рядко се повтаря. Билети за събитието има в Ticket Station и Ивентим.бг на цени от 25 до 55 евро.

По време на концерта Иво Димчев заедно с бенда му ще изпълнят едни от най-големите хитове на артиста, както и най-красивите му балади. Програмата ще включва песни като „Мамо“, „Леден дъжд“, „Моя“, „Мило мое“, „Отварям очи“ и много други. Сетлистът ще включва и известните му песни на руски – „Пушкин“, „Водка“ и „Мамочка“. Концертът няма как да мине и без най-популярните английски песни на артиста.

А за пловдивската публика ще има изненада – феновете ще имат уникалната възможност да участват в творческия процес заедно със самия Иво Димчев. В един определен момент от вечерта зрителите ще могат да пишат текстове на живо в специален групов чат в WhatsApp, по които артистът после ще импровизира.

„Ще има златни помпони и божествена музика за всички, очаквам ви“, казва самият Димчев. Със златните помпони, които всеки един от публиката ще получи, хората ще могат да изразяват по-смело емоциите си по време на концерта. Иво Димчев силно се надява някой от публиката да му донесе и баница, както често се случва по време на международните му турнета.

Оставащи бройки билети за уникалния концерт на Иво Димчев на Античния театър на 10 юни има в мрежите на Ticket Station и Ивентим.бг на цени от 25 до 55 евро.

След големия концерт на Античния театър артистът се връща в София, за да представи интерактивния си музикално-танцов спектакъл Di/Strauss Technique. Събитието ще е на Vidas Art Arena на 16 юни, а повече информация може да следите тук. Билети има в мрежата на Ticket Station на цени от 22 евро.