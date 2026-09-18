EVN: Наближава крайният срок за изпълнение на законовите изисквания за преминаване към дистанционен отчет

Над 93% от уредите за дялово разпределение в Пловдив вече са сменени с уреди с дистанционен отчет
EVN Топлофикация още веднъж обръща внимание на всички свои клиенти, които все още не са преминали към дистанционен отчет, да направят това преди изтичане на законовия срок – 1 януари 2027 г . Най-подходящо е смяната да бъде направена преди началото на отоплителен сезон 2026/27 г.
Преминаването към дистанционен отчет не е само задължение, а предоставя и редица удобства за клиентите:
- пълен ежемесечен отчет на всички уреди във Вашия имот и цялата сграда в един и същ ден
- без изравнителни сметки
- без посещение от отчетник в дома
- без служебно начисление при неосигурен достъп
- месечен контрол на потреблението
- без прогнозни начисления
- възможност за наем или покупка на уредите спрямо опциите, които предлага избрания от клиентите търговец за дялово разпределение (ТДР).
Всеки клиент следва да се обърне към избрания в сградата търговец за дялово разпределение (ТДР), за да получи информация за реда и условията за смяна на уредите. Всеки уред трябва да е одобрен като тип от съответния ТДР. Вашият търговец е компетентен по всички въпроси относно закупуване, монтаж и/или пломбиране.
EVN Топлофикация напомня, че съгласно законодателството от 1 януари 2027 г. всички уреди за дялово разпределение на топлинна енергия в сгради – индивидуални разпределителни устройства (ИРУ), топломери и водомери за битова гореща вода – трябва да бъдат отчитани дистанционно.
Благодарение на действията на EVN Топлофикация и фирмите топлинни счетоводители, Пловдив е сред градовете с голям процент подменени уреди с дистанционен отчет – над 93%.
Един коментар
Каква манипулация ще е с този дистанционен отчет?????КРАДЦИ ЕВРЕЙСКИ,МРЕТЕ БЕЕЕ!