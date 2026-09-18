EVN: Наближава крайният срок за изпълнение на законовите изисквания за преминаване към дистанционен отчет

Над 93% от уредите за дялово разпределение в Пловдив вече са сменени с уреди с дистанционен отчет

EVN Топлофикация още веднъж обръща внимание на всички свои клиенти, които все още не са преминали към дистанционен отчет, да направят това преди изтичане на законовия срок – 1 януари 2027 г . Най-подходящо е смяната да бъде направена преди началото на отоплителен сезон 2026/27 г.

Преминаването към дистанционен отчет не е само задължение, а предоставя и редица удобства за клиентите:

пълен ежемесечен отчет на всички уреди във Вашия имот и цялата сграда в един и същ ден

без изравнителни сметки

без посещение от отчетник в дома

без служебно начисление при неосигурен достъп

месечен контрол на потреблението

без прогнозни начисления

възможност за наем или покупка на уредите спрямо опциите, които предлага избрания от клиентите търговец за дялово разпределение (ТДР).

Всеки клиент следва да се обърне към избрания в сградата търговец за дялово разпределение (ТДР), за да получи информация за реда и условията за смяна на уредите. Всеки уред трябва да е одобрен като тип от съответния ТДР. Вашият търговец е компетентен по всички въпроси относно закупуване, монтаж и/или пломбиране.

EVN Топлофикация напомня, че съгласно законодателството от 1 януари 2027 г. всички уреди за дялово разпределение на топлинна енергия в сгради – индивидуални разпределителни устройства (ИРУ), топломери и водомери за битова гореща вода – трябва да бъдат отчитани дистанционно.

Благодарение на действията на EVN Топлофикация и фирмите топлинни счетоводители, Пловдив е сред градовете с голям процент подменени уреди с дистанционен отчет – над 93%.