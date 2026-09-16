Три вечери независимо кино под открито небе, селекция от български и международни късометражни филми и практически срещи с професионалисти от света на киното очакват публиката в Пловдив от 25 до 27 септември. „Ефектът Андромеда – Фестивал за независимо кино“ ще превърне вътрешния двор на стара къща в центъра на града в камерно кино пространство, в което зрителите няма да знаят предварително какво точно ще видят на екрана.

Без трейлъри. Без рейтинги. Без предварително изградени очаквания.

„Не избираш филма. Избираш темата. За селекцията ни се довери.“

Това е концепцията, около която са изградени трите прожекционни вечери на фестивала. Вместо конкретни заглавия публиката избира между три различни теми, а филмите зад тях остават изненада до началото на прожекцията.

Фестивалът започва на 25 септември с „Пловдив в късометражното кино“ – специална селекция от четири български късометражни филма на пловдивски автори. Два игрални и два документални филма ще покажат града и региона като място, история, атмосфера и вдъхновение за независимо кино.

Втората вечер, 26 септември, обещава „да стане горещо“. Селекцията „Ще стане горещо!“ е посветена на отношенията между хората – привличането и отдалечаването, любовта, близостта, страстта и конфликтите. В програмата влизат български и чуждестранни игрални и документални късометражни филми от различни поколения автори.

Финалът на 27 септември поставя по-големия въпрос: може ли един кратък филм да промени начина, по който гледаме на света около нас? „За по-добро утре!“ събира осем документални и анимационни филма от България, Германия, Норвегия, Уганда и САЩ. Историите разглеждат социални и екологични проблеми, природата, обществото и бъдещето, което създаваме заедно.

И трите прожекции са с продължителност около 90 минути и започват в 20:00 часа, като вратите за публиката отварят в 19:30 часа.

Но „Ефектът Андромеда“ не иска зрителите да останат само от едната страна на екрана.

Другата половина от фестивалната програма е посветена на хората, които искат да направят първите си стъпки в създаването на кино. Всеки от трите дни ще започва с практическа работилница, водена от професионалист с реален опит в своята област.

На 25 септември композиторът, диригент, аранжор и музикален продуцент Николай Гурбанов ще води „Музиката зад кадър“ – работилница за ролята на музиката в киното и начина, по който образът, ритъмът и емоцията се превръщат в музикална идея.

Ден по-късно режисьорът и киновед Калина Николова ще покаже пътя „От идеята до екрана“. Участниците ще проследят как написаното на страницата се превръща в режисьорско решение – от сценария и изграждането на сцената до образа, ритъма и цялостния филмов разказ.

Последната работилница – „Камерата вижда всичко“ – е поверена на актрисата и filmmaker Таня Костадинова, която има професионален опит във Великобритания и Европа и специализация по актьорско майсторство за кино в Met Film School, Ealing Studios, London. Практическите упражнения ще бъдат насочени към естественото присъствие пред камера и към онези малки промени в погледа, жеста и реакцията, които могат да променят цяла сцена.

Участието и в трите работилници е безплатно с предварителна регистрация, като всяка от тях е предназначена за максимум 10 души.

Прожекциите също ще бъдат камерни – само за 20 зрители всяка вечер. Те ще се проведат във вътрешния двор на UBC Sound & Cinema Studio на ул. „Преслав“ 15, пл. „Гроздов пазар“ – стара къща в центъра на Пловдив, превърната в творческо пространство за независимо кино и музика. Билетът за всяка прожекционна вечер е 10 евро, а билети се предлагат чрез EPAYGO и в касите на EasyPay.

„Ефектът Андромеда – Фестивал за независимо кино“ е част от Официалната програма на Пловдив – Европейска столица на културата и се осъществява с финансовата подкрепа на Общинска фондация „Пловдив 2019“. Фестивалната селекция е реализирана със съдействието на Kinematograf.bg.

Фестивалът поставя независимо кино не само на екрана, а и в ръцете на следващите му автори – с идеята една прожекция да бъде начало на разговор, вдъхновение или дори първата крачка към собствен филм.

Програма на „Ефектът Андромеда – Фестивал за независимо кино“ – https://ubc.studio/events/andromeda-effect:

Петък, 25 септември:

16:00 – Работилница: „Музиката зад кадър“ – https://www.facebook.com/events/991446960636153

19:30 – Прожекция: „Пловдив в късометражното кино“ – https://www.facebook.com/events/1098472152590464

Събота, 26 септември:

16:00 – Работилница: „От идеята до екрана“ – https://www.facebook.com/events/1067281122577949

19:30 – Прожекция: „Ще стане горещо!“ – https://www.facebook.com/events/2384611202364117

Неделя, 27 септември:

16:00 – Работилница: „Камерата вижда всичко“ – https://www.facebook.com/events/3302685733452191

19:30 – Прожекция: „За по-добро утре!“ – https://www.facebook.com/events/1065707319551544