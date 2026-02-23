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Две деца разбиха вендинг машина в гимназия в Кършияка

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:46ч, понеделник, 23 февруари, 2026
1 537 Преди по-малко от минута

Двама непълнолетни са били заловени след взломна кражба от вендинг машина в двора на пловдивска гимназия, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден в следобедните часове в събота от гражданин, който забелязал как момчетата разбиват автомата и вземат пакетирани храни. Той незабавно уведомил органите на реда в Трето РУ.

При предприетите оперативни действия самоличността на извършителите е била установена. В присъствието на родител те са направили самопризнания.

По данни на полицията стойността на отнетите продукти е около 100 евро, като част от тях са иззети.

По случая е образувано досъдебно производство, за което е уведомена Районна прокуратура – Пловдив.

Снимката е илюстративна/ архив

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:46ч, понеделник, 23 февруари, 2026
1 537 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

  1. It’s concerning to see such destructive behavior from students. While it may seem like a prank, I wonder if there’s a deeper issue with supervision in the gymnasium. On a lighter note, have you ever tried blowing off steam with something fun like Moto X3m? It might just channel that energy into something positive!

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