Доброволци обновиха парк в Западен

Есента е изключително подходящ сезон за залесителни кампании. От район „Западен“ съобщиха, че продължават инициативите за облагородяване на парковите пространства.

По инициатива на ОББ и с подкрепата на районната администрация 53 доброволци се включиха в акция в парк „Мир“. Те засадиха 10 ликвидамбъра – дървесен устойчив вид, подходящ за градския климат. Служители на ОП „Градини и паркове” оказаха съдействие за подготовка на терена.

Освен това доброволците освежиха облика на парка, като боядисаха всички пейки, беседката и дървените елементи на детските съоръжения, почистиха и зелените площи.

Кметът на „Западен“ Тони Стойчева изрази благодарността си към ръководството на ОББ за избора на района за реализиране на инициативата.

„Да помогнеш със средства и труд е израз на социален ангажимент към града, в който живееш. Радвам се, че в лицето на ОББ виждаме надежден партньор и посланик на доброто, с когото ще продължим нашето сътрудничество в полза на Пловдив“, заяви Тони Стойчева.

Парк „Мир“ е едно от любимите места на жителите на квартала за игра, отдих и спорт. Благодарение на инициативата състоянието на парка е значително подобрено, а новозасадените дървета са ценно допълнение към озеленяването.

През следващия месец предстоят още подобни инициативи с участието на бизнеса.