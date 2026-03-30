Клиниката по детска хирургия в УМБАЛ „Св. Георги“ получи днес дарение на иновативна медицинска апаратура на стойност над 45 000 лева, която ще подпомогне прилагането на щадящи и по-малко инвазивни интервенции при деца. Дарението е осъществено от BTL Industries България с подкрепата на Гражданско движение „Будител“ като част от благотворителната инициатива „Ден на Ели“.
Новото оборудване ще позволи на лекарите в УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив да извършват по-прецизни и минимално инвазивни хирургични интервенции, което е особено важно при най-малките пациенти. Това ще доведе до значително по-бързо възстановяване, по-малко болка, по-кратък болничен престой и намален риск от усложнения.
Дарението включва инсуфлатор, фистулоскопски сет, както и специализирани консумативи за фистулоскопия, като е предвидено и обучение на български специалист в чужбина за работа с новата апаратура. Това гарантира, че технологията ще бъде използвана максимално ефективно още от самото начало. Апаратурата дава възможност за работа с висока точност и безопасност при съвременни ендоскопски процедури. Инсуфлаторът осигурява контролиран приток на въглероден диоксид по време на ендоскопски интервенции, а фистулоскопският сет позволява диагностика и лечение чрез щадящ подход – без големи хирургични разрези.
„За мен е удоволствие да изкажа нашата благодарност от името на УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив за направеното дарение. Безспорно тази модерна апаратура ще доведе до нов качествен съвременен етап в лечението на пациентите в детска хирургия“, каза проф. д-р Иван Дечев, заместник-директор „Диагностична и лечебна дейност“ – База II в УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив.
„Много сме развълнувани, защото за пореден път ние получаваме нещо невероятно, а по-важното е, че дарението идва от сърцата на хората. Чувстваме се наистина отговорни и цялата апаратура, която е дарена до сега се използва безупречно, защото до днес много деца са спасени, а сега се сдобиваме с нещо наистина невероятно – в детската хирургия няма налична друга такава апаратура в страната ни“, сподели проф. д-р Пенка Стефанова, началник на клиниката по детска хирургия в УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив.
Дарението е част от инициативата „Ден на Ели“, създадена от BTL Industries България през 2025 г. В рамките на инициативата екипът на компанията инвестира своя труд и съпричастността си в специален ден на доброволчество, като генерираните средства се насочват изцяло към благотворителен фонд. Само в първото издание на инициативата през 2025 г. се включват над 180 души от екипа на BTL Industries, а кампанията е подкрепена и от жителите на Пловдив чрез благотворителен турнир по тенис на маса и дарителски акции, като общата събрана сума е над 45 000 лева.
„За нас в BTL истинската стойност на тази инициатива е фактът, че зад „Ден на Ели“ стои личният труд, сърцето и отдадеността на всеки един колега. В ДНК-то на компанията ни са заложени подкрепата и тази дълбока човечност. Всички ние вярваме, че работата ни има смисъл и чрез нея помагаме на хиляди хора по света всеки ден, но още по-хубаво е, когато можем да подарим на най-малките пациенти на Пловдив усмивки и да направим пътя към оздравяването им по-лек и по-малко болезнен. Това е нашата мисия!“, коментира Веселин Каравасилев, изпълнителен директор на BTL Industries България.
„Съвременното будителство се изразява в реални действия, които подобряват живота на нашата общност – да подадеш ръка, когато за някой е най-необходимо. Вярвам, че с това дарение подаряваме на децата и на лекарите най-ценното – време за по-бързо оздравяване – това е най-малкото, което можем да направим за тях. За нас в ГД „Будител“ беше чест да застанем до екипа на BTL в тази мисия и ще продължим да вървим напред заедно, за да създаваме едно по-добро утре за всички нас и за нашите деца“, допълни Георги Петков, основател и член на УС на ГД „Будител“.
С това дарение BTL Industries потвърждава ангажимента си към подпомагане на здравеопазването и образованието в България. Като част от социално-отговорната стратегия на компанията, каузата „Ден на Ели“ ще продължи да се развива и през 2026 г., привличайки още по-голяма подкрепа.
2 коментари
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