Десетки сигнали за наводнения и паднали дървета в Пловдивско

26 сигнала за произшествия са регистрирани през изминалото денонощие в дежурния оперативен център на РДПБЗН – Пловдив. От тях 10 са за паднали дървета и клони върху пътното платно и върху превозни средства.

Цяла нощ два екипа на сектор „СОД“ и екип на ВиК работиха по отводняването на част от бул. „Александър Стамболийски“. Работата на място продължава и към този момент. В дейностите по отводняване се включиха и доброволци от формированието „Пловдив 112“, които оказаха съдействие на екипите при справянето с водните количества.

Три от сигналите за паднали дървета са подадени от територията на Асеновград. Късно снощи временно е бил затворен и участък от пътя за Бачково поради паднали камъни на пътното платно. Към този час движението в участъка се осъществява нормално.

Днес пожарникари и спасители от сектор „СОД“ работят по сигнали за отводняване на мазета, гаражи, подземни паркинги на жилищни сгради и подлези. Към момента са предприети всички необходими и своевременни действия за оказване на съдействие и отстраняване на последствията от проливните дъждове. На територията на областта няма населени места с прекъснато електрозахранване и няма постъпили данни за бедстващи или пострадали хора.

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив

РДПБЗН Пловдив съветва: Избягвайте паркиране под дървета и близо до неукрепени конструкции. Следете актуалните метеорологични прогнози и предупреждения. При нужда от помощ подавайте сигнали на телефон 112.

Сигналите за отводняване от началото на днешното дежурството към този момент са повече от 20. Екипи работят и по възлови булеварди в Пловдив град- Цар Борис III, бул Марица и бул. Санкт Петербург.