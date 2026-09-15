Демерджиев на откриването на учебната година в Английската гимназия в Пловдив като родител

Дъщерята на вътрешния министър е деветокласничка в ЕГ „Пловдив“

Вътрешният министър Иван Демерджиев е присъствал днес на откриването на учебната година в ЕГ „Пловдив“ – не в качеството си на министър, а като родител. Дъщеря му е ученичка в 9. клас на Английската гимназия, разбра Под тепето.

Пред осмокласниците Демерджиев се върна към собствените си спомени от първия ден в гимназията.

„Гледайки ви строени на плаца на училището, се върнах 30 години назад“, е казал той, обръщайки се към новопостъпилите ученици.

По думите му в началото има едновременно вълнение и страх от непознатото, но именно в гимназията могат да бъдат създадени приятелства за цял живот.

„Книжовността и просветата винаги са движили българския народ напред и така ще бъде! Ще правите много избори през тези години, но най-важният е да останете добри хора, да бъдете доблестни и честни. Този избор винаги кара човека да се чувства щастлив“, казал още министър Иван Демерджиев.

В приветствието си към родителите е апелирал да общуват повече с децата си.

261 осмокласници започват обучението си тази година в ЕГ „Пловдив“. Пред тях Демерджиев е отправил пожелание да бъдат упорити, да използват възможностите, които училището им дава, и да не се страхуват от предизвикателствата.

Присъствието му в Английската има и съвсем лична причина – дъщеря му вече е част от училищната общност. Така за министъра първият учебен ден тази година се оказва и родителски ангажимент.

Днешното посещение на Демерджиев в Пловдив съвпада с началото на учебната година, когато традиционно се засилват мерките за безопасност около училищата и контролът по пътищата.

Снимка: архив/ Под тепето