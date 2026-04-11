Благодатният огън ще бъде достъпен за вярващите в Пловдив на Велика събота след 15:00 часа

Програма на архиерейските богослужения за Велика събота и Възкресение Христово в митрополитския храм „Св. вмчца Марина“ и катедралния храм „Успение Богородично“ в Пловдив

На 11 април – Велика събота, след 15:00 часа в митрополитския храм „Света великомъченица Марина“ в Пловдив, всеки желаещ ще може да запали свещ от съхранявания Благодатен огън. Инициативата дава възможност на вярващите да занесат светлината на Възкресението в домовете си още преди началото на Пасхалните богослужения.

Събитието е част от програмата на архиерейските богослужения през Страстната седмица, които ще бъдат отслужени от Пловдивския митрополит Николай в митрополитския храм „Св. вмчца Марина“.

На Велика събота, 11 април, от 8:00 часа ще бъде отслужена Василиева света литургия. По-късно същата вечер, в катедралния храм „Успение Богородично“ в Пловдив, от 23:30 часа ще започне празничното богослужение за Възкресение Христово – Пасха.

На 12 април, в деня на Възкресение Христово, от 11:00 часа в митрополитския храм „Св. вмчца Марина“ ще се състои тържествено пасхално богослужение.

От Пловдивската митрополия приканват вярващите да се включат в богослуженията и да посрещнат заедно празника на Христовото Възкресение.

