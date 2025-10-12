„Религиозен тур на Пловдив“ ще поведе участниците през храмовете, култове и вярвания – от езическите времена до съвремието

Какво обединява езическите култове, ранното християнство, османските джамии и възрожденските църкви? Отговорът се крие в новата тематична обиколка „Религиозен тур на Пловдив“, организирана от Фондация „Български архитектурен модернизъм“ и Free Plovdiv Tour.

Събитието ще се проведе в неделя, 12 октомври, от 14:00 часа, като сборният пункт е пред входа на Голямата базилика. Турът е безплатен и се води на български език, но записването е задължително. Може да го напавите чрез имейл на info@freeplovdivtour.com или чрез съобщение във фейсбук страницата на Free Plovdiv Tour.

По време на разходката участниците ще се потопят в пъстрата религиозна история на Пловдив – от езическите ритуали и ранните християнски базилики до следите от кръстоносните походи, османското минало и мисионерската дейност през XIX век.

Организаторите обещават едно вълнуващо пътешествие във времето, което показва как градът под тепетата винаги е бил място на среща между култури, религии и цивилизации.