Безплатна архитектурно-историческа обиколка представя религиозното наследство на Пловдив

„Религиозен тур на Пловдив“ ще поведе участниците през храмовете, култове и вярвания – от езическите времена до съвремието

Какво обединява езическите култове, ранното християнство, османските джамии и възрожденските църкви? Отговорът се крие в новата тематична обиколка „Религиозен тур на Пловдив“, организирана от Фондация „Български архитектурен модернизъм“ и Free Plovdiv Tour.

Събитието ще се проведе в неделя, 12 октомври, от 14:00 часа, като сборният пункт е пред входа на Голямата базилика. Турът е безплатен и се води на български език, но записването е задължително. Може да го напавите чрез имейл на info@freeplovdivtour.com или чрез съобщение във фейсбук страницата на Free Plovdiv Tour.

По време на разходката участниците ще се потопят в пъстрата религиозна история на Пловдив – от езическите ритуали и ранните християнски базилики до следите от кръстоносните походи, османското минало и мисионерската дейност през XIX век.

Организаторите обещават едно вълнуващо пътешествие във времето, което показва как градът под тепетата винаги е бил място на среща между култури, религии и цивилизации.

Един коментар

  1. … за Хвала / Хули / Незабелезах … за
    „оценки“ без да е получил ОЦЕНКИТЕ задължителни за Архитектурна Правоспособност като СъпроМат, Дескриптива и т.н. както всеки от отличната Колегия на Града на които им се пречка в краката. На Краставичарите …краставици продава горкото доцентче (сякаш го чете нЕкой пенционерин). Кешки да се беше записАл у Лесотехническио че да се перчи с диплома за мебелист или за ЛАНДШАФТЕН ЛесоТехник…

    Бидейки ЕСТЕТаджия с неоспорим Арбитърски Вкус за КРАСИВОСТИ, против МутроБар… МутРОКОКО в Стил 21-ви век в Джам-Тенеке-Стереопор.

    Бидейки Собственик на Фондация, ма, как’Сийке! Агитка ма, само дето грантовете от Бай Дън секнаха…

    Карамба!

    Отговор

