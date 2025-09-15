Преди по-малко от минута

Без вода в Тракия и в Шекер махала

Авария на водопровод в блок 142 в Тракия остави живущите в близост без вода.

В Шекер махала има авария на ул. „Делянка“.

Проблеми по водопроводната мрежа има и в Южен – на ул. „Димо Хаджидимов“№16.

От ВиК Пловдив предвиждат водоснабдяването по тези места да бъде възстановено до 17 часа днес.

В Асеновград без вода е квартал Долни Воден.

Нарушено е водоподаването в следните населени места: Мулдава, Конуш, Брестовица, Драгойново, Моминско и Дълбок Извор.