Без вода в Тракия и в Шекер махала

Авария на водопровод в блок 142 в Тракия остави живущите в близост без вода.
В Шекер махала има авария на ул. „Делянка“.
Проблеми по водопроводната мрежа има и в Южен – на ул. „Димо Хаджидимов“№16.
От ВиК Пловдив предвиждат водоснабдяването по тези места да бъде възстановено до 17 часа днес.
В Асеновград без вода е квартал Долни Воден.
Нарушено е водоподаването в следните населени места: Мулдава, Конуш, Брестовица, Драгойново, Моминско и Дълбок Извор.
Един коментар
Презастроявайте още,,скоро като в Плевен.