Без вода в Стария град и в Каменица

Авария на водопровод на ул. „Хан Омуртаг“ №2 в Стария град на Пловдив остави живущите в близост без вода.

В Каменица-1 без водосанбдяване са адресите около ул. „Лозенград“ №30.

Районът на ЕГ „Пловдив“ също няма вода. Причината е авария на бул. „България“.

Пожарен хидрант е аварирал на бул. „Свобода“, оставяйки и района на до МБАЛ „Св. Георги“ без вода.

На бул. „Кукленско шосе“ предстои превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма. Ето защо няма вода районът от западната страна на р-т „Южен полъх“.

От ВиК Пловдив предвиждат водоснабдяването по тези места да бъде възстановено до 16-17 часа днес.

Нарушено е водоподаването в следните населени места: Стоево, Новаково, Найден Герово и Скутаре.